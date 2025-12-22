Goldpreis erreicht neuen Rekordwert

Mit 4383,78 Dollar pro Feinunze erreicht der Goldpreis ein neues Allzeithoch. Das entspricht rund 3480 Franken. Wirtschaftsdaten aus den USA deuten auf mögliche Zinssenkungen hin, was Anleger in den sicheren Hafen Gold treibt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Feinunze wurde am Montag im Frühhandel mit 4383,78 Dollar (umgerechnet rund 3480 Franken) bewertet und übertraf somit den bisherigen Rekordwert von 4381,52 Dollar aus dem Oktober.

Hintergrund sind eine Reihe wirtschaftlicher Kennzahlen aus den USA, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren. So lag die Zahl der im Land neu geschaffenen Arbeitsplätze unter den Erwartungen und die Inflationsrate sank. Beides deutete darauf hin, dass die US-Zentralbank ihre Leitzinsen weiter senken dürfte.

Gold gilt bei vielen Anlegern als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis in Dollar um mehr als 68 Prozent zugelegt.