Pro und Kontra zur Suizidkapsel Sarco

Der Tod ist nie banal

Als der Sarco in Zürich vorgestellt wurde, dachte man kurz: Jetzt springt dann gleich der Erfinder Philip Nitschke aus seiner Selbsttötungsapparatur und hält – Narr, der er ist – dem Publikum einen Spiegel vor: «April, April!», alles nur eine geschmacklose Satire.

Doch Nitschke meint es todernst. In seiner Kapsel, die aussieht wie ein Spielautomat in Las Vegas, soll möglichst bald ein Mensch sterben. Es gibt im Sarco nur einen Knopf. Wer ihn von innen betätigt, lässt Stickstoff in die Kabine strömen – nach ein paar Sekunden ist «Game over».

Dass sich Nitschke für die Premiere seiner makabren Maschine ausgerechnet die Schweiz ausgesucht hat, liegt auf der Hand: Beihilfe zum Suizid ist in der Eidgenossenschaft legal. Den Tod auf Knopfdruck darf es hier dennoch nie geben.

Eine himmeltraurige Vorstellung

Wer sich ernsthaft mit dem Sterben beschäftigt, setzt eine Patientenverfügung auf und verzichtet auf lebensverlängernde Massnahmen für den Fall, dass eine Existenz in Würde nicht mehr möglich sein sollte. Auch wer Mitglied der Sterbehilfeorganisation Exit ist, verdient unseren Respekt. Wenn ein leidender Mensch das Leben nicht mehr erträgt, soll er es – in achtsamer Begleitung – beenden dürfen.

Im Sarco aber wird das Sterben banalisiert und zum niederschwelligen letzten Akt herabgewürdigt. Goethes Werther für die Generation Playstation – eine himmeltraurige Vorstellung!

Die Schweiz hat eine der höchsten Suizidraten. Besser wäre es, mehr Energie in Prävention zu investieren – und dem Sarco sofort den Stecker zu ziehen.