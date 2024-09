1/7

Andreas Schmid Inlandredaktor

Der Mechanismus ist stets gleich: Whistleblower, die Machenschaften aufdecken, werden geächtet, diskreditiert, attackiert. Das ist am Universitätsspital Zürich so, wo es um Missstände in der Herzchirurgie ging. Das ist erst recht im Unterengadin so, wo alle den «Nestbeschmutzer» kennen, der vielen das Geschäft vermieste.

Einst selbst am Baukartell beteiligt, musste sich Quadroni in den letzten Jahren manches gefallen lassen. Kaum je geht es aber um das Einzige, was zählen würde: Er hat Preisabsprachen gestoppt, die Kanton, Gemeinden, Firmen und Private im hohen zweistelligen Millionenbereich geschädigt hatten. Das steht wenig zur Debatte. Und schon gar nicht ging es bisher konkret darum, wie Quadronis Mut gewürdigt und wie er ausserdem für eine unverhältnismässige Polizeiaktion entschädigt wird.

Mit papierenen Untersuchungen und abstrakten strukturellen Massnahmen hat die Politik reagiert. Sie stellt sich auf den Standpunkt, das Baukartell sei aufgearbeitet. Das ist es aber erst, wenn Quadroni angemessen belohnt worden ist.