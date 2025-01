Foto: Illustration Blick mit Fotos Getty, Shutterstock

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick

Es gibt Jahre, die es von Anfang an nicht gut mit uns meinen. Zum Beispiel, weil man bereits am 3. Januar, mancherorts gar am Berchtoldstag, wieder arbeiten muss – ausser man knabbert schon zum Start sein Ferienkontingent an. Neues Jahr, alter Job, gute Vorsätze, halb gute Laune – das ist für viele der 3. Januar.

Doch einige Hochmotivierte wollen dem Tag unbedingt eine höhere Bedeutung beimessen. Allerlei Bedeutungen sogar, man kann es Überangebot an Aktionismus nennen. Zum einen ist heute der «International Mind-Body Wellness Day», Körper und Geist im Einklang und so. Tiefgründig tiefenentspannt. Angestrebt wird jene voll vollkommene Ganzganzheitlichkeit, die man laut den alten Römern und den ewig jung bleibenden Yoga-Jüngern exakt nicht nur an einem einzigen Tag trainieren sollte. Artverwandt, allerdings angenehm ambitionsreduziert, empfiehlt zum andern der «Festival of Sleep Day», Körper und Geist heute dadurch zu balancieren, indem man gleich im Bett bleibt.

Im Bett mit jenem Menschen, mit dem am besten Kirschen essen ist

Kurz aufgewacht? Dann den «J.R.R. Tolkien Day» mitfeiern. Das Fantasy-Meisterwerk «Herr der Ringe» zur Hand nehmen, der Wirklichkeit entfliehen und in die Welt von Hobbits, Orks und Trollen eintauchen. Warum ausgerechnet heute? Der 3. Januar 1892 war der Geburtstag des tollkühnen Schöpfers Tolkien.

Wem das alles zu lahm ist, tanzt zu Frauenrock (es ist auch «Women Rock! Day»), knallt beinhart gewordenes Weihnachtsgebäck an die Wand (es ist auch «Tag des Stollen-Werfens») oder nimmt den konstruktiven Weg in die Küche und tunkt Chriesi in Schoggimasse (in den USA ist «Chocolate Covered Cherry Day»). Den Aufwand kann man sich auch sparen und im Bett, siehe oben, «Mon Chéri» mit jenem Menschen geniessen, mit dem am besten Kirschen essen ist.

Jeder Tag ist Programm Es gibt keinen Tag im Jahr, der nicht unter einem Motto steht. An jedem Datum ist ein Themen- oder Aktionstag, der einem bestimmten Anliegen gewidmet ist. Meist sind es gleich mehrere – manche von anerkannten Organisationen ausgerufen, andere von Interessengruppen, Fans oder Spassvögeln lanciert. Alle finden sie Beachtung und werden in irgendeiner Form begangen. In dieser Rubrik knöpfen wir uns nach und nach jeden Tag vor. Sehr ernsthaft nur dann, wenn es das Thema erfordert. Jahres- und Gedenktage sind in der Regel nicht dabei, ebenfalls keine mit wechselnden Daten. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir nicht.

Der letzte Strohhalm, nach dem man am 3. Januar greifen kann, ist tatsächlich einer: Weil an diesem Datum im Jahr 1888 der Erfinder Marvin Stone das Patent für Röhrli erhielt – an Vorläufern saugten Tausende Jahre zuvor schon die Sumerer –, ist heute auch «Tag des Trinkhalms». Jene aus Kunststoff sind zwar in Verruf geraten und vielerorts aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie die Weltmeere zumüllen. Aber es gibt viele Alternativen und noch mehr Verwendungsmöglichkeiten. Ob man damit in den verlängerten Feiertagsferien am Pool-Cocktail nuckelt oder auf der Arbeit dem Chef ein zusammengeknülltes Papierfetzchen an den Hinterkopf bläst – ein Röhrli macht den heutigen Tag süffiger.