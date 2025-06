Foto: Illustration Blick mit Fotos Getty, Shutterstock

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick Print

Das Lästige bleibt haften, das Freudvolle verfliegt. So ist es leider mit uns Menschen. Anders ist kaum zu erklären, dass der Jo-Jo-Effekt gegenwärtiger ist als das Spielzeug, nach dem er benannt ist. Dem Spass, nicht dem Frust ist der heutige Tag des Jo-Jos gewidmet.

Der Effekt, trotzdem. Er beschreibt den Frust auf der Waage, wenn sie die Rückkehr der Pfunde anzeigt, die man unter Entbehrungen losgeworden war. Ratgeber sind voll mit Tipps für Gegenmassnahmen. Umso ernüchternder war die Pressemitteilung, die die ETH am 18. November 2024 um 17 Uhr verschickte, aufs Abendessen hin: «Ursache des Jo-Jo-Effekts entschlüsselt.» Die Forschenden hatten herausgefunden, dass Fettzellen in ihrem Zellkern Erinnerungen an Fettleibigkeit speichern. Dieses Gedächtnis überdauert die Diät und macht es wahrscheinlicher, dass man erneut zunimmt. Worte wie ein Schlag in die Magengrube.

Selbst die Beliebtheit des Jo-Jos folgt seinem Effekt. Mal ist es hip, mal von gestern.

Wie die Pfunde kommen beim Spielzeug die zwei Scheiben an der Schnur immer wieder zurück. Ein Auf und Ab, bei Anfängern ein unstetes, bei Profis ein verblüffend akrobatisches. Selbst die Beliebtheit des Jo-Jos folgt seinem Effekt. Mal ist es hip, mal von gestern. Als Johann Wolfgang von Goethe nach Venedig kam, war es hip. «Welch ein lustiges Spiel! Es windet am Faden die Scheibe, die von der Hand entfloh, eilig sich wieder herauf! Seht, so schein' ich mein Herz bald dieser Schönen, bald jener zuzuwerfen; doch gleich kehrt es im Fluge zurück», notierte der Dichter 1790.

Ein nächster Hype, damals sagte man Rummel, brach 1932 aus. Angetrieben durch clevere Vermarktung in den USA, ploppte das Jo-Jo in Europa aus der Versenkung auf. In Deutschland wurden Jo-Jo-Tanzbälle organisiert, Jo-Jo-Schlager komponiert, Jo-Jo-Wettstreite an jeder Berliner Ecke ausgetragen. Das handliche und erschwingliche Spielgerät lenkte von Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und dem Aufstieg der Nazis ab.

Oder verkörperte die Hoffnung auf die Wiederkehr besserer Zeiten. In einer Wiener Zeitung von damals fand der Historiker Uwe Spiekermann folgende Zeilen zum Jo-Jo: «Ob sich Herr Hitler auch so viel / Gedanken macht bei diesem Spiel? / Die Laufbahn dieses Dingsda mahnt / auch an die seine ganz frappant.» Hitler machte sich ganz andere Gedanken. Kurz vor dem Anschluss Österreichs erschien 1938 die letzte Ausgabe der Zeitung, ihre Redaktoren wurden deportiert.

An den jüngsten Jo-Jo-Weltmeisterschaften durften Teilnehmer aus Russland nur unter neutraler Flagge mitmachen. Das ist hier erwähnt, weil heute auch Tag der russischen Sprache ist. Jede der sechs offiziellen Uno-Sprachen hat ihren Uno-Tag. Die Sprache kann nichts dafür, dass sie ihre prominentesten Sprecher für grausame Kommandos verwenden.

Um Zeitloses dreht sich der Tag der Höhlen und der unterirdischen Welten. Urmenschliches schwingt mit, wenn es um unsere Urbehausungen geht. Inzwischen wissen wir, dass die Höhlenbewohner auch Hütten bauten, die Kinder bereits Spielzeug hatten und auch die Steinzeit-Diät nicht vor dem Jo-Jo-Effekt bewahrt.