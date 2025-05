Was für ein Tag! Harry Potter legt sich mit grossen Fischen an

Der 2. Mai steht im Zeichen des berühmtesten Zauberlehrlings aller Zeiten. An diesem Tag siegte das Gute über das Böse. Ach, wärs auch in der realen Welt so. Da gehts heute um Fisch in der Dose und Zukunftsaussichten für Babys.

Publiziert: 06:42 Uhr