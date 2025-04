Was für ein Tag!

Plastilin und Styropor haben unser Bild von Pinguinen geprägt. Aus diesen Materialien und in liebevoller Stop-Motion-Technik, wo die Szenerie Bild für Bild leicht verändert wird, wurden Pingu und sein Klein-Universum erschaffen. Seit 1990 watschelt der kleine Tröter im Fernsehen über Eisschollen und durch putzige Abenteuer.

Die Kultknetfigur ist ein Schweizer Exportschlager. Pingu wurde auf der halben Welt ausgestrahlt, Übersetzungsprobleme gab es nie. Sein Kauderwelsch ist eine universell unverständlich-verständliche Fantasiesprache. Wie kulturell prägend der vorlaute Kinderzimmerliebling aus heimischer Produktion ist, zeigt etwa der Umstand, dass sich die britischen Musik-Superstars Harry Styles und Ed Sheeran das Wort PINGU bzw. die Figur tätowieren liessen.

Pinguine kleiden sich im Frack zivilisierter als die meisten Menschen.

Am heutigen Welt-Pinguintag gehts um die echten. Die leben nicht in einer heilen Welt. Viele der 18 Pinguinarten gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Den einen raubt der Klimawandel das Eis, anderen klauen Überfischung und Meeresverschmutzung das Futter. Statt Fisch gibts Styropor. Dass ihnen am 20. Januar zusätzlich der Ehrentag der Pinguine gewidmet ist: niedlich, aber wenig hilfreich. Auch dass sie erhabene Namen wie Kaiserpinguin, Königspinguin oder Kronenpinguin tragen, bringt ihnen nicht ausreichend Respekt ein. Nicht einmal, dass sie sich im Frack zivilisierter kleiden als die meisten von uns.

Nur den Hauch von Kleidung zelebriert der heutige Dessous-Tag. Wie er sich vom Unterwäsche-Tag abgrenzt, der am 5. August begangen wird – mon Dieu, haben Sie denn keine Fantasien?

Ganz nackt offenbart sich der Mensch in seinem Erbgut. Individueller als mit jedem Tattoo. Am Welt-DNA-Tag wird die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Entdeckung der Doppelhelix 1953 gewürdigt und die Entschlüsselung des menschlichen Genoms 2003. Bahnbrechendes Wissen, das unendlich viele Bereiche prägt, von der Medizin über die Landwirtschaft, von der Ahnenforschung bis zur Verbrecherjagd.

Während Pinguine Vögel sind, die nicht fliegen können, sind Anopheles Insekten, die es nicht können sollten. Oder sich gar nicht erst vermehren, woran die Gentechnik auch forscht. Die Stechmücken übertragen Malaria, jährlich sterben Hunderttausende daran. Mit dem Welt-Malaria-Tag macht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) darauf aufmerksam, dass wir sehr wohl einen Stich hätten, wenn wir wollten, um die Krankheit auszurotten.

Ist der Mensch seinen Genen unterworfen? Ed Sheeran, der Sänger mit dem Pingu-Tattoo, hat das Liebeslied «Penguins» geschrieben. Im Refrain heisst es:

Oh, sie sagte: «Wir sind Pinguine auf dem Eis.

Wir sind nicht zum Fliegen bestimmt,

aber weiss Gott, wir können es versuchen.»