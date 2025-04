Foto: Illustration Blick mit Fotos Getty, Shutterstock

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick

Gehen Sie Konflikte offen an. Adressieren Sie Differenzen direkt. Äussern Sie Ihre Anliegen proaktiv-zeitnah. Gut möglich, dass Sie heute von Human Resources, das bei Ihnen vielleicht noch Personalabteilung oder schon People & Culture heisst, ein Mail sinngemässen Inhalts erhalten. Es ist der Welttag für mentale betriebliche Gesundheit. Eine ernste Sache, eine wichtige.

Doch ist das Diktat der Direktheit, das Mantra der Offenheit wirklich überall das Wahre und stets das Richtige? Oder klingt es besser, als es einem guttut?

Der nur auf den ersten Blick skurrile Lauf-um-Dinge-herum-Tag bietet ein Alternativmodell an. Warum in Ärger reinmarschieren, wenn man auch lässig um ihn herumschlendern kann? Wozu Geradlinigkeit, wo Bogenschlagen auch zum Ziel führt? Warum jede Herausforderung sofort annehmen, wenn sich das Problem wahrscheinlich von selbst löst? Warum dem Arbeitskollegen wertschätzend-subtil beibringen, dass sein Teamplay zu wünschen übrig lässt? Wenn man den Idioten einfach links liegen lassen kann. Der Lauf der Dinge. Manchmal führt er besser um sie herum.

An vorderster Front im Minenfeld: Riesenhamsterratten, auf Sprengstoff trainiert.

Rundherum statt mittendurch kann lebenswichtig sein. Die Uno begeht den 4. April als Internationalen Tag zur Aufklärung über die Minengefahr und zur Unterstützung von Antiminenprogrammen. Jede Minute wird durch eine Mine, diese besonders hinterhältige Waffe, ein Mensch getötet oder verletzt. Noch Jahre und Jahrzehnte, nachdem ein Krieg zu Ende ist. Opfer sind nicht selten arglos spielende Kinder.

So schnell und kostengünstig Minen zu legen sind, so aufwendig und gefährlich ist das Entschärfen. Den Mutigen mit den Metalldetektoren, die ihr Leben riskieren, kommen immer öfter Tiere zu Hilfe. An vorderster Front: Riesenhamsterratten, auf Sprengstoff trainiert. Anders als im Labor, wo ihr unfreiwilliger Dienst an der Menschheit auch mit Qualen verbunden ist, überstehen sie diese Einsätze unbeschadet. Mit ihrem Geruchssinn spüren sie Landminen auf, ihr Gewicht aber ist zu leicht, um eine Explosion auszulösen. Anlässlich des heutigen Tags der Ratte ein Dank an die verrufenen Nagetiere.

Jeder Tag ist Programm Es gibt keinen Tag im Jahr, der nicht unter einem Motto steht. An jedem Datum ist ein Themen- oder Aktionstag, der einem bestimmten Anliegen gewidmet ist. Meist sind es mehrere – manche von anerkannten Organisationen ausgerufen, andere von Interessengruppen, Fans oder Spassvögeln lanciert. In dieser Rubrik knöpfen wir uns nach und nach jeden Tag vor. Jahres- und Gedenktage sind in der Regel nicht dabei, ebenfalls keine mit wechselnden Daten. Alle bisher erschienenen Folgen gibts hier im Dossier. Es gibt keinen Tag im Jahr, der nicht unter einem Motto steht. An jedem Datum ist ein Themen- oder Aktionstag, der einem bestimmten Anliegen gewidmet ist. Meist sind es mehrere – manche von anerkannten Organisationen ausgerufen, andere von Interessengruppen, Fans oder Spassvögeln lanciert. In dieser Rubrik knöpfen wir uns nach und nach jeden Tag vor. Jahres- und Gedenktage sind in der Regel nicht dabei, ebenfalls keine mit wechselnden Daten. Alle bisher erschienenen Folgen gibts hier im Dossier. Mehr

Wenn wir beim Dank sind: Zum Tag der Karotte auch einer an die Schweizer Bauern, die in Frieden auf ihren Feldern Rüebli ernten. Die landen nicht nur auf dem Teller, sie liefern auch Nahrung für die Motivationspsychologie. Dort bezeichnet das Karotten-Prinzip eine wenig subtile Management-Methode. Veranschaulicht wird sie mit dem Esel, vor dessen Maul ein Rüebli baumelt, damit er den Karren geradewegs dorthin zieht, wo man ihn haben will.

Falls im Mail von Human Resources auch die Worte Motivation, Incentive oder Zielführung vorkommen – denken Sie ans Rüebli. Man ist kein Esel, wenn man auch mal um die Dinge herumläuft.