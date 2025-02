Foto: Illustration Blick mit Fotos Getty, Shutterstock

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick

Kinder, das hier ist nichts für euch! Heute ist Tag der Zahnfee. Die Wahrheit lautet: Es gibt sie nicht. Oder etwa doch?

Aus Erwachsenensicht ist sie ein feinfühliger Trick, um den Kleinen das Abschiednehmen zu erleichtern, ihnen Verlustängste zu nehmen. Sie trennen sich von einem ausgefallenen Milchzahn, reichen ihn einem überaus freundlichen Fabelwesen dar, das die Gabe unter dem Deckmantel des Schlafs diskret gegen ein Goldstück (selten), einen Geldbatzen (manchmal), ein Spielzeug (meist) oder Süssigkeiten (von Zahnärzten nicht empfohlen) einwechselt.

Ein fabelhafter Tausch. Statt alttestamentarischem Zahn um Zahn modernes Zahn um Zahltag. Etwas hinfällig Gewordenes gegen etwas von Wert. Die Kleinen lernen noch früh genug, dass es im marktwirtschaftlichen Ernst des Lebens oft umgekehrt läuft, nicht nur im chinesischen Onlineshop: Man gibt Geld und bekommt Ramsch.

Ist die Zahnfee, die uneigennützige Unsichtbare, weniger wahr als der Samichlaus?

Der Tag der Zahnfee, mancherorts ists eine Maus, wird doppelt zelebriert, heute und am 22. August. Kinder, die ihre Milchzähne gesammelt abliefern, sollen zweimal im Jahr einen besonderen Anlass haben, dies zu tun. Nichts als fair in unserer Recycling-Gesellschaft, wo die Altpapierentsorgung fast so oft vorbeikommt wie der Pöstler.

Gibt es die Zahnfee nun oder nicht? Wer masst sich an, das zu wissen. Ist sie, die uneigennützige Unsichtbare, weniger wahr als der Samichlaus, nur weil dieser in Horden in Einkaufsstrassen einfällt? Weniger echt als der Osterhase? Steckt sie mit dem Sandmännchen unter einer Decke? Ist wirklich nur, was man sehen, anfassen, beweisen kann? Und für wen? Was sagen Gottesgläubige dazu? Krypto-Investoren?

Junge Menschen, das hier ist nichts für euch! Heute ist auch der Ohne-Facebook-Tag. 24 Stunden digitale Enthaltsamkeit, das passt zur Fastenzeit. Junge kratzt das nicht, für sie ist rund ums Jahr Ohne-Facebook-Tag. Aus ihrer Tiktok-Warte ist das Social-Media-Fossil Facebook für Leute mit dritten Zähnen.

Jeder Tag ist Programm Es gibt keinen Tag im Jahr, der nicht unter einem Motto steht. An jedem Datum ist ein Themen- oder Aktionstag, der einem bestimmten Anliegen gewidmet ist. Meist sind es gleich mehrere – manche von anerkannten Organisationen ausgerufen, andere von Interessengruppen, Fans oder Spassvögeln lanciert. Alle finden sie Beachtung und werden in irgendeiner Form begangen. In dieser Rubrik knöpfen wir uns nach und nach jeden Tag vor. Sehr ernsthaft nur dann, wenn es das Thema erfordert. Jahres- und Gedenktage sind in der Regel nicht dabei, ebenfalls keine mit wechselnden Daten. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir nicht.

Erwachsene, das hier ist nichts für euch! Man ist zum Schlaf-in-der-Öffentlichkeit-Tag aufgerufen, also dazu, ungehemmt zu tun, was sonst nur bei Babys und Kleinkindern gesellschaftlich akzeptiert ist. Einer dieser vielen Spass-Thementage, allerdings ein gedankenloser. Deshalb nur der Hinweis: Am 10. Oktober ist Welttag der Obdachlosen.

Zum Schluss etwas für niemanden. Den heutigen Tag der Floristik darf man unverblümt ignorieren. Das Blumengewerbe hatte schon den Tag der Rosen (7. Februar) und den Valentinstag (14. Februar). Schenken Sie lieber der Zahnfee ein strahlend weisses Lächeln, wenn Sie sie sehen.