1/6 Kommt der Valentinstag als Datum für ein gemeinsames Essen mit Freundinnen infrage? Foto: IMAGO/Zoonar

Auf einen Blick Valentinstag und Freundschaft: Überlegungen zur Bedeutung verschiedener Liebesformen

Toltekische Tradition: Freundschaft überdauert den Tod, romantische Liebe nicht

Amerikanische Schulkinder basteln etwa 50 Valentinstagskarten für Mitschüler und Personal Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Milena Moser Schriftstellerin

«Freitag geht ja dir nicht», vermutete eine Freundin im Gruppenchat. Wir versuchten gerade, ein Datum für ein gemeinsames Essen zu finden, was wie immer nicht ganz einfach war. Unsere Leben platzen aus allen Nähten. Aber wir sind einander wichtig.

«Da kriegen wir auch keinen Tisch in einem netten Restaurant», schrieb die andere. «Wieso, was ist am Freitag?», fragte ich zurück. Darauf folgte eine Emojilawine, wie sie Frauen in unserem Alter gern exzessiv und meist auch falsch verwenden. Grob übersetzt wurde ich herzhaft, aber liebevoll ausgelacht. Freitag war Valentinstag. Und automatisch gingen die anderen davon aus, dass ich, im Moment die Einzige in einer Paarbeziehung und ausserdem bekennende und unverbrüchliche Romantikerin, diesen Anlass gebührend feiern würde. Doch da lagen sie falsch.

Bevor ich das erste Mal nach Amerika zog, kannte ich diesen Brauch noch nicht mal, oder höchstens aus Filmen. Und war deshalb einigermassen überrascht und überfordert, als die Kinder eines Nachmittags mit dem Auftrag nach Hause kamen, bis zum nächsten Morgen je etwa 50 Karten und Geschenke zu basteln, für die ganze Klasse nämlich, für sämtliche Lehrerinnen und Lehrer, für die freiwilligen Helfer, die den Verkehr vor der Schule regelten, und die Angestellten in der Kantine. «Beschäftigungstherapie für Mütter», nannten wir das damals zwischen zusammengebissenen Zähnen. Während der Jüngere sich voller Begeisterung in die Aufgabe stürzte, weigerte sich der Ältere: Er werde den Valentinstag allerfrühestens dann feiern, wenn er einmal wirklich verliebt sei, erklärte er hoheitsvoll.

Das führte zu einer angeregten Diskussion und beschäftigt mich bis heute: Was ist Liebe überhaupt? Wie definieren wir sie, wo ziehen wir die Grenze? Ist romantische Liebe wichtiger als die Verbundenheit innerhalb einer Familie oder als Freundschaft? Im Gegensatz zu meinem Sohn gefiel mir nämlich, wie breit dieser Begriff damals in Amerika gestreut wurde. Wie oft im Alltag «I love you» gesagt, wie oft man umarmt wurde, ganz ohne romantische Absichten. Es gefiel mir auch, dass kein Kind ohne Karte oder Geschenk nach Hause gehen würde. Allerdings musste ich meinem Älteren recht geben: Sollten solche Gesten nicht einem echten Gefühl entspringen?

Wie viel Liebe haben wir? Wird sie mehr, wird sie grösser, je weiter wir sie streuen? Gerade weil die romantische Liebe in meinem Leben viel Platz einnimmt, weiss ich, dass sie nicht die einzige Form ist. Und auch nicht die wichtigste. Meine Freundschaften sind innig und intensiv, manche waren dramatischer als Liebesbeziehungen, andere halten bereits länger als alle meine Ehen zusammen. Ohne sie wäre ich nicht die, die ich bin. Meine Freundschaften sind mir heilig.

Das war immer schon so, und unerwarteterweise entspricht das auch der toltekischen Tradition meines Mannes. Da ist Freundschaft nicht nur einer der höchsten Werte überhaupt, sondern sie überdauert sogar den Tod. Freundschaften bleiben im Gegensatz zur romantischen Liebe (geschweige denn Geld und Besitz) auch im Jenseits bestehen.

Freundschaften, Lieder und der Duft der Blumen. «Freundschaften sind nicht durch ein Gesetz oder eine Tradition gebunden», erklärte mir Victor. «Sie sind freiwillig, und sie müssen gepflegt werden. Wie Blumen, die du nicht essen kannst. Wie Lieder, die du lernen musst.» Freundschaften verlangen Hingabe, Vertrauen und Zeit. Und sie wollen gefeiert werden.