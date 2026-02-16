Der Schneesport ist ein nationales Kulturgut. Leider ist er teuer, sodass viele Familien gut rechnen müssen, ob sie sich dieses Vergnügen leisten können. Umso wichtiger, dass die «Drumherumkosten» wie Parkgebühren nicht auch noch einschenken.

Stefan Meierhans Preisüberwacher

Ein Wochenende im Schnee gehört für viele von uns zum Winter wie das Fondue und das Raclette. Sonne, Schnee, gute Laune auf dem Sesseli mit Freunden und Familie – besser wird es nicht, oder?

Doch leider höre ich inzwischen immer häufiger: «Wir würden ja gern – aber es ist so teuer.»

Skiausflüge sind in den letzten Jahren für viele spürbar teurer geworden. Die dynamischen Preise führen dazu, dass Kurzentschlossene – nicht selten Familien – bei schönem Wetter tief in die Tasche greifen müssen. Für vier Personen kommen schnell mehrere hundert Franken zusammen. Doch damit ist es nicht getan. Auch die Nebenkosten gehen ins Geld: Verpflegung, Anreise – und nicht zuletzt das Parkieren.

Für das Parkieren auf öffentlichem Grund sind die jeweiligen Gemeinden verantwortlich. Sie sorgen für die Schaffung und Instandhaltung der Parkplätze und erheben allfällige Gebühren. Wenn sie Tarife ändern wollen, müssen sie uns vorgängig anhören. Wir beantragen dabei regelmässig, dass sich die Parkiertarife an den effektiven Kosten orientieren sollen. In anderen Worten: Mit den Einnahmen sollen keine unangemessen hohen Gewinne erzielt werden. Das gilt natürlich auch für Tourismusdestinationen.

Augenmass in dieser Sache hat jüngst die Gemeinde Riederalp im Wallis bewiesen. Sie hat auf unseren Antrag hin auf Preiserhöhungen beim Parkieren verzichtet. Ein grosses Bravo von mir dafür! Es ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag und mehr noch ein Signal, dass man Gäste und natürlich auch Einheimische fair behandelt. So soll es sein.