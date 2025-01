1/2 Im europäischen Ausland gekaufte medizinische Mittel sollen neu von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen werden. Foto: imago

Stefan Meierhans Preisüberwacher

Dieser Vorschlag ging kurz vor Weihnachten in die Vernehmlassung. Im Namen unser aller Portemonnaies hoffe ich, dass die Angehörten einverstanden sein werden und den Weg für eine schnelle Umsetzung frei machen.

Was würde das genau bedeuten? Viele chronisch kranke Menschen brauchen teils über viele Jahre medizinische Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Inkontinenzeinlagen oder auch Pflaster. Hierzulande werden oft dieselben Produkte verkauft wie auch in unseren Nachbarländern. Unterscheiden tun sie sich meist nur im Preis, und – Sie ahnen es – natürlich zahlen wir in der Regel mehr.

Gerade chronisch Kranke wissen in vielen Fällen sehr gut Bescheid, was «ihre» Materialien in den Nachbarländern kosten. Viele von ihnen möchten auch gern sparen helfen und äussern immer wieder den Wunsch, diese Sachen im Ausland kaufen zu können und sie durch die heimische Krankenkasse vergütet zu bekommen. Der erste Teil ist kein Problem: Vieles könnte man bequem online und/oder vor Ort kaufen. Leider bleibt es meist beim «könnte», denn die Vergütung durch die Krankenkasse funktioniert eben nicht.

Das ist kein böser Wille der Krankenkassen, sondern liegt daran, dass es bisher – ausser in Notfällen – gesetzlich verboten ist, ein verschriebenes, aber in Österreich oder Frankreich gekauftes Pflaster auch zu vergüten.

Die perfekte Marktabschottung im Namen der Sicherheit, die bei Lichte besehen kaum gefährdet sein dürfte – denn eine Verschreibung bräuchte es ja immer noch.

Dieses aus meiner Sicht vorgeschobene Argument kostet uns jedes Jahr viele Millionen, nicht nur weil die Kranken keine Alternative haben, sondern vor allem auch, weil so ausländische Anbieter bei uns ganz andere Preise verlangen können als anderswo.

Fällt die Abschottung, wäre zu erwarten, dass sich zum Beispiel die hiesigen Preise für Inkontinenzeinlagen eines schwedischen Unternehmens den Preisen der Nachbarländer angleichen würden, so dass es über kurz oder lang gar keinen Sinn mehr macht, im Ausland zu bestellen.

Ich meine, wir haben nichts mehr zu verschenken. Kosten darf nur unsere Gesundheit. Wer viel Geld verdienen will, soll das mit Leistung tun und nicht, indem er oder sie unsere Kaufkraft abschöpft.