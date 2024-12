Alfred Heer über den Wert von gesellschaftlichem Engagement und das Schlechte in der Politik.

1/2 Alfred Heer, Unternehmer und SVP-Nationalrat. Foto: Keystone

Heute möchte ich allen SonntagsBlick-Leserinnen und -Lesern frohe Festtage wünschen. Besinnliche Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

In meinen Kolumnen im ausgehenden Jahr habe ich viele unerfreuliche und tragische Geschehnisse aus politischer Sicht kommentiert. Der Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten oder auch den Unterwerfungsvertrag, den der Bundesrat mit der EU unterzeichnen will.

Auch im neuen Jahr wird das Unerfreuliche die Schlagzeilen dominieren. Kriege, Anschläge, Unglücke, Verbrechen und Skandale sind die Triebfeder für Klicks in den sozialen Medien.

Wir sollten an den Festtagen nicht vergessen, dass es trotz dieser Schreckensmeldungen auch immer Lichtblicke in unserem Leben gibt. Die freundlichen und hilfsbereiten Personen, die unsere Lebenswege kreuzen, sei dies in Alters- und Pflegeheimen, in Spitälern oder ganz einfach auf der Strasse.

Denken wir an die Personen, die unentgeltliche Arbeit in Vereinen leisten für die Ausbildung von Jugendlichen in Sport, Musik oder anderen Aktivitäten.

Dass die Welt trotz Schreckensmeldungen noch immer funktioniert, ist alleine der Tatsache geschuldet, dass die meisten von uns glücklicherweise einen guten inneren Kern bewahrt haben. Dass die meisten Recht vor Unrecht setzen, Vergebung der Rache vorziehen, den Idealismus vor den Materialismus setzen und der Wahrheit statt dem Lug verpflichtet sind.

Im politischen Leben kommen diese positiven menschlichen Seiten leider oftmals zu kurz. Sie sind geradezu verkümmert. Die Macht kommt vor dem Recht, die Lüge kommt vor der Wahrheit, das Unrecht vor dem Recht und die Rache vor der Vergebung.

In den kommenden Monaten werden wir über den Unterwerfungsvertrag mit der EU in der Politik befinden. Die Befürworter nennen diesen Bilatere III, obwohl wir neu dem EU-Gerichtshof unterstellt werden und EU-Recht automatisch übernehmen oder Bussen in nicht festgelegter Höhe bezahlen sollen.

Es braucht Leute wie Sie, meine geschätzten Leserinnen und Leser, die den guten inneren Kern bewahrt haben, um dieses Lügenkonstrukt zu entlarven.

Frohe Weihnachten.

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.