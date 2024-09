Frank A. Meyer – Die Kolumne

Frank A. Meyer Publizist

Wer ist Hans Wicki? Ein Ständerat aus Nidwalden, ein Freisinniger – ein gestandener Innerschweizer.

Wer ist Wolodimir Selenski? Der Präsident der Ukraine – seit mehr als zweieinhalb Jahren weltweit bewundert für seinen Widerstand gegen die russische Aggression.

Wolodimir Selenski ist die herausragende politische Persönlichkeit dieser Tage – unbeirrbar in seinem Kampf für eine unabhängige Ukraine.

Wolodimir Selenski ist der Winston Churchill unserer Zeit.

Wer ist Hans Wicki?

Der Ständerat aus dem wohlbehüteten Hergiswil ist der Schweizer Wortführer gegen Wolodimir Selenski: gegen die Lieferung von Schutzwesten und Helmen an die vom Krieg erschütterte Ukraine. Der wohlsituierte Unternehmensberater aus dem Steuerparadies Nidwalden sieht sich als Bewahrer der schweizerischen Neutralität, einer Ideologie auf Kosten von Menschen, die stündlich mit explodierenden Bomben und Geschossen rechnen müssen – an der Front oder zu Hause, in der Kita oder in der Schule, beim Abendessen oder auf der Strasse.

Die Ideologie der Neutralität ist so kurzsichtig wie kurzschlüssig: Alle Parteien in einem Konflikt sind gleich zu behandeln, basta! Dass die Gleichbehandlung im Fall Ukraine auf Bevorzugung des Aggressors Russland hinausläuft, erschliesst sich Hans Wicki nicht – wenn man es nachsichtig formuliert.

Wer ist Hans Wicki? Einer von vielen: Freisinnigen und SVPlern und Bürgerlichen.

Bürgerlichen?

Ist die Verweigerung von Schutzwesten und Helmen für ein Volk, das todesmutig mit einem Kriegsverbrecher ringt – bürgerlich? Ist es bürgerlich, einer überfallenen Nation den Schutz für ihre Bürger zu verweigern – von der Schweiz aus, die sich in die schützenden Arme der Nato schmiegt?

Was reimt sich auf ein solches «bürgerlich»? Erbärmlich, jämmerlich, schändlich.

Wolodimir Selenski ist die Ukraine, ist der Westen, ist die Freiheit.

Wolodimir Selenski ist sogar Nidwalden.