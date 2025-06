1/4 Fabian Eberhard, stv. Chefredaktor SonntagsBlick. Foto: Thomas Meier

Fabian Eberhard Stv. Chefredaktor SonntagsBlick

Wird der selbst ernannte «Anti-Kriegspräsident» in den nächsten Tagen doch zum Kriegspräsidenten? Donald Trump kokettiert damit, dass er schon bald Kampfjets Richtung Teheran schicken könnte. Je länger sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten dreht, desto offener liebäugeln die USA und Israel damit, das Mullah-Regime einfach wegzubomben.

Am deutlichsten wurde der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Ayatollah Ali Chamenei, Irans oberster Führer, sei ein «moderner Hitler», der «nicht weiter existieren» dürfe. Donald Trump erklärte: «Wir wollen den totalen, vollständigen Sieg.»

Das ist die Sprache des Krieges – und eine gefährliche Wette. Auf den ersten Blick scheint der Sturz der islamistischen Diktatur, zu deren Staatsraison die Vernichtung Israels gehört, eine verheissungsvolle Option zu sein. Das iranische Atomprogramm: beendet. Der gesamte Nahe Osten: friedlicher und neu geordnet.

Aber kann das klappen? Die Risiken sind beträchtlich. US-Bomben könnten die Region weit über den Iran hinaus in Flammen setzen. Die komplexe Struktur seiner Gesellschaft und die regionalen Verflechtungen der Mullahs machen einen kontrollierten Machtwechsel nahezu unmöglich. Ohne tragfähige Nachfolgelösung droht der staatliche Zusammenbruch.

1:50 Trump über Iran: «Sie würden die Atomwaffe einsetzen»

Irans Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi sagt im Interview mit SonntagsBlick denn auch: «Das Regime lässt sich nicht durch militärische Interventionen stürzen. Die Iranerinnen und Iraner müssen jetzt zusammenrücken und der unterdrückenden Theokratie ein Ende setzen.»

Versuche, ein Regime von aussen zu beseitigen und durch eine stabile Regierung zu ersetzen, endeten schon häufig in der Katastrophe. Wir erinnern uns: 2003 zog der damalige US-Präsident George W. Bush in den Krieg, um angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak zu zerstören, Saddam Hussein zu stürzen und den Nahen Osten zu befrieden.

Benjamin Netanyahu sagte damals vor dem US-Kongress selbst: «Wenn ihr Saddam ausschaltet, garantiere ich euch: Es wird enorm positive Auswirkungen in der Region haben.» Am Ende starben mehr als 100'000 Menschen im Bürgerkrieg. Und aus den Trümmern des Irak erstand die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Auch wenn die heutige Situation nicht dieselbe ist wie vor mehr als 20 Jahren, sollte uns der Irakkrieg eine historische Mahnung sein: daran, welche vernichtende Wirkung die tödliche Dynamik einer militärischen Eskalation haben kann. Man kann eine Schlacht gewinnen – und am Ende doch verlieren.

Krieg gestaltet Geschichte. Bisher weiss niemand, zu welchem Ergebnis der Angriff auf den Iran führen wird. Noch läuft alles nach Plan, aber die Risiken sind gewaltig: Die Opferzahlen sind nicht absehbar, die möglichen Auswirkungen auf die bereits wankende Weltwirtschaft bedrohlich. Und Todesfälle von US-Soldaten könnten für die Trump-Regierung auch zum innenpolitischen Albtraum werden.