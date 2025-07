Gehören die Böller und Raketen am Nationalfeiertag zur Identität unseres Landes? Was die Schweiz ausmacht – und was nicht.

1/4 Zu laut, zu dreckig, zu teuer? Knapp die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer begrüsst ein Feuerwerksverbot. Foto: Keystone

Fabian Eberhard Stv. Chefredaktor SonntagsBlick

Pünktlich zum 1. August flammt der Streit um die Knallerei zum Geburtstag der Schweiz wieder auf. Schon bald stimmen wir über ein landesweites Feuerwerksverbot ab.

Um was geht es? Um Lärm-, Tier- und Umweltschutz, betonen die Gegner der Ballerei. Um Tradition und Freiheit, sagen die Feuerwerksfreunde. In Wirklichkeit ist diese Frage der Brennpunkt einer Identitätsdebatte. Was macht die Schweiz aus? Was ist unser Selbstverständnis als Nation?

Ein 1. August ohne Feuerwerk ist für viele Schweizerinnen und Schweizer wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Die Raketen und Vulkane gelten als gelebtes Kulturgut. Eine Erinnerung an Höhenfeuer, die seit Jahrhunderten den Freiheitswillen und die Einheit des Landes symbolisieren. Die Feuerwerkfans befürchten, dass all dies dem modernen Zeitgeist zum Opfer fällt.

Die Verbots-Turbos verstehen die Knallerei als Exzess vergangener Zeiten. Solche Rituale passen für sie nicht mehr ins Bild eines verantwortungsvollen Umgangs miteinander. Ihre Forderung betrachten sie als Zeichen der zivilisatorischen Reife, als Ausdruck einer neuen, zukunftsorientierten Schweiz.

Feuerwerk – ja oder nein? Die Antwort spielt keine Rolle. Denn das Wesen der Schweiz liegt in der Debatte selbst. Typisch für unser Land ist die (meistens) konstruktive Auseinandersetzung darüber.

Viele Städte und Dörfer haben längst eigene Lösungen gefunden und an der Urne ein Verbot von lautem Feuerwerk beschlossen – oder verworfen. Jede Region verteidigt ihre Sicht der Dinge. Auch das ist typisch Schweiz.

Die feurige Auseinandersetzung, der Föderalismus – das ist es, was diese Nation ausmacht. Unsere Identität ist nicht in Stein gemeisselt, sie wird immer wieder neu verhandelt. So gestalten mündige Bürgerinnen und Bürger selbstbestimmt die Zukunft des Landes.

Ein Feuerwerk der Demokratie.