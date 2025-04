Die «Fuck you»-Partei

Alfred Heer, Unternehmer und SVP-Nationalrat. Foto: Keystone

Oh wie rührend ist die SP-Spitze mit Wermuth und Meyer im Zollstreit mit Trump. Da stehen sie zusammen mit den linken Medien mit flammenden Reden und dem moralischen Kompass, bereit, die Schweiz vor dem bösen Trump zu retten. Sie zeigen sich heroisch, indem Wermuth «Fuck you, Mr. Trump» seinen linken Freunden diktiert und sich damit in die Schlagzeilen der linken Medien katapultiert.

Lösungen haben beide natürlich keine, ausser dem Motto: «Kuscheln mit der EU». Es genügt nicht, dass die EU von uns für den Marktzutritt 350 Millionen jährlich abpressen will. Gleichzeitig sollen wir uns unterwerfen, und EU-Recht in Zukunft automatisch übernehmen und damit die direkte Demokratie aufgeben. Auch will die EU weiterhin ihre Studentin zum Discountpreis an unsere ETH und Universitäten schicken. Nach fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz sollen EU Bürger zudem vollen Zugang zur Sozialhilfe erhalten, ohne dass diese des Landes verwiesen werden können. Die Naivlinge der SP glauben tatsächlich, dass die EU irgendeinen Finger für die Schweiz rühren wird. Im Gegenteil; sie sind selber tief zerstritten und müssen schauen, dass sie von Trump und seiner Zollpolitik nicht gespalten werden.

Dann kritisieren die Linken von GP, SP bis GLP den Bundesrat. Er bleibe fahrlässig ruhig, weil er sich nicht sofort an die EU anbindet und mit Gegenzöllen zurückschlägt.

Bravo, Bundespräsidentin Keller-Sutter, Bravo, Bundesrat Parmelin. Sie haben die Nerven nicht verloren, sondern haben ruhig und zielstrebig gehandelt und das Gespräch mit den USA gesucht. Es geht um Arbeitsplätze, um Steuereinnahmen und um gute Beziehungen zur nach wie vor weltweit grössten militärischen und wirtschaftlichen Macht. Bundesrat Parmelin hat zudem soeben ein weiteres Freihandelsabkommen mit Malaysia ausgehandelt. Hier zeigt sich eben, welche Parteien tatsächlich weltoffen sind. Die «Fuck you»-Rufer-Partei hat ihr wahres Gesicht gezeigt und will die Schweiz heute mit Gegenzöllen und morgen mit dem Rahmenabkommen der EU unterwerfen.

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.