Darum gehts Alkoholexzesse häufen sich an Silvester

Für viele beginnt der Neujahrstag mit einem Kater

Wer sein Verhalten ändert, geht mit klarem Kopf ins neue Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marco Lüssi Blattmacher

Jetzt ist er wieder da: der gefährlichste Tag des Jahres. Moment des Aufbruchs, Moment des Absturzes: Silvester. Ich erinnere mich da an einen Vorfall in meinen Jugendjahren. Beziehungsweise: Ich erinnere mich nicht so gut, und das ist genau der Punkt.

Ich feierte auf der Party im Elternhaus eines Schulfreundes, ich war noch nicht so geübt in der richtigen Dosierung alkoholischer Getränke, und der Silvesterabend war noch nicht weit fortgeschritten, als – so weiss ich es aus Erzählungen Anwesender – ich mich spontan, plötzlich und auf leider sehr publikumswirksame Weise übergeben musste. Danach wurde ich in ein Bett verfrachtet. Und statt aufs neue Jahr anzustossen, begann ich schon weit vor Mitternacht, meinen Rausch auszuschlafen.

Der Kater ist nicht gottgegeben

Der Vorfall ist mir heute noch peinlich, zum Glück spricht niemand mehr darüber. Zwar gelang es mir, zu vermeiden, dass sich Peinlichkeiten dieses Ausmasses wiederholten – jedenfalls soweit ich mich erinnern kann. Doch auch in den darauffolgenden Jahren hatte mein Silvester-Verhalten zur Folge, dass ich gewöhnlich mit einem Kater ins neue Jahr startete. So geht es vielen, und die meisten nehmen das als gottgegeben hin.

Doch das ist es nicht. Ich jedenfalls habe mein Verhalten mittlerweile angepasst. Es ist ein bisschen unkonventionell. Aber hier mein Tipp für den perfekten Silvester: Trinke nichts oder nur wenig, und gehe früh ins Bett. Schlafe noch im alten Jahr ein. Am Neujahrsmorgen wachst du dann im neuen Jahr auf – frisch und mit klarem Kopf. Besser kann man nicht ins Jahr 2026 starten.