Bundesrat Cassis ans Telefon

1/2 Alfred Heer, Unternehmer und SVP-Nationalrat. Foto: Keystone

An Fussballspielen tönte es früher von den Rängen «Schiedsrichter as Telefon». Dies, damit er keinen weiteren Schaden auf dem Feld mit seinen inkompetenten Entscheiden anrichten konnte.

Nun für Bundesrat Cassis ist es höchste Zeit, das Spielfeld der internationalen Politik zu verlassen. Wo hat sich unser Aussenminister eigentlich in diesen Tagen versteckt? Auf dem Bundesplatz und auf dem Bürgenstock hat er sich als grosser Aussenpolitiker verkaufen wollen, der mit dem lieben Wolodimir Selenski per Du ist.

Die ganze Aussenpolitik der Schweiz in Bezug auf die Ukraine hat uns bislang weit über 5000 Millionen Franken gekostet. Und Cassis hat gerade in diesen Tagen noch weitere 1500 Millionen für die Ukraine im Budget eingestellt. Währenddessen die Amerikaner nicht den Aussen-, sondern den Finanzminister in die Ukraine schicken, um sicherzustellen, dass die Kosten für die gelieferten Waffen mit künftigen Erträgen aus den ukrainischen Bodenschätzen beglichen werden, finanziert die Schweiz weiterhin mit unseren Steuergeldern einen Moloch.

Mit der Aufgabe der Neutralität und dem Umsetzen aller EU-Dummheiten bezüglich Ukraine-Politik, angefangen von den Sanktionen bis zur Übernahme des Schutzstatus S, hat Cassis die Schweiz in eine Sackgasse geführt. Dankt uns die EU dafür? Nein, sie will weitere Milliarden aus der Schweiz mit dem Rahmenabkommen erpressen und die Schweiz dem EU-Gerichtshof unterstellen.

Was hat er eigentlich als Aussenminister für die Schweiz Gutes bewirkt? Nichts. Ausser Geld verteilen und sich zusammen mit seinen Beamten als Gutmenschen aufzuspielen, welche der Welt erklären wollen, wie es zu funktionieren hat. Er liess sich zusammen mit Bundesrätin Amherd von der EU vorführen und beide wollten Weltpolitiker spielen. Nicht er ist Chef im EDA, sondern seine Beamten, die ihm diktieren, was er zu tun hat.

Genau so wie ein Schiedsrichter auch bei den grössten Emotionen im Stadion und auf dem Spielfeld neutral bleiben und kühlen Kopf bewahren muss, muss auch ein Aussenminister handeln. «Cassis as Telefon.»

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.