Von guten und schlechten Fassadenreinigern

Alfred Heer über das F-35-Debakel und die Heerscharen im Dienste des Bundes, die dazu da sind, das Image des Staates aufzupolieren.

1/2 Alfred Heer, Unternehmer und SVP-Nationalrat. Foto: Keystone

Gute Fassadenreiniger

Ende der 70er-Jahre fuhr ich mit Kollegen mit dem Zug nach Paris. Die Einfahrt in die Stadt war eine neue Erfahrung für mich. Links und rechts waren Wände und Häuser versprayt und verschmiert. Wenn heute nun Teenager von der Schweiz nach Paris fahren, so werden sie keinen Unterschied bemerken, da wir bezüglich Schmierereien keine Ausnahme mehr sind.

Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass es hervorragende Reinigungsfirmen in der Schweiz gibt, welche die Fassaden von Häusern, Brücken und Wänden sauber halten. Diese Gewerbebetriebe mit ihren Mitarbeitenden sind heute hoch spezialisierte Fachleute, wenn es darum geht, diese Schmierereien wirksam und umweltfreundlich zu entfernen.

Wir alle wollen in einer Schweiz leben, in der man sich wohlfühlt. Dazu zählt auch, dass man sich nicht wie in einem Ghetto fühlen will, weil alles links und rechts verschmiert ist. Ein Dank deshalb diesen Fachkräften, die in täglicher Sisyphusarbeit unsere Wände sauber halten.

Schlechte Fassadenreiniger

Es gibt aber auch schlechte Fassadenreiniger, die sich in den letzten 20 Jahren in der Bundesverwaltung wie Kaninchen vermehrt haben und den Steuerzahler Millionen kosten. Sie nennen sich nicht Fassadenreiniger, sondern Medien-, Kommunikations- oder PR-Fachkräfte. Ihre Aufgabe besteht darin, die Fassade der Bundesräte und der Bundesverwaltung sauber aussehen zu lassen, auch wenn der Dreck daran zentimeterdick ist. Das Ziel ist die Täuschung der Bevölkerung in Sachfragen und das gute Image des einzelnen Bundesrats.

Als Beispiel dienen der Fixpreis über die F-35 vor der Abstimmung, die Fotos der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock oder die Zeitungsartikel über den guten Draht von Karin Keller-Sutter zu Präsident Donald Trump. Die Kommunikatoren und Bundesräte sollten dringend den Ratschlag der guten Fassadenreiniger befolgen. Der Dreck einer nicht gereinigten Fassade kommt eines Tages immer ans Licht. Die Behebung des Schadens wird schwieriger und teurer.

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.