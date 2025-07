1/2 Alfred Heer, Unternehmer und SVP-Nationalrat. Foto: Keystone

Alfred Heer

Rot-grüne Politik in Schweizer Städten bedeutet Bevormundung, hohe Steuern, Gewerbefeindlichkeit und überbordende Bürokratie. Exemplarisch dafür steht das Verkaufsverbot, das die Stadt Zürich einem Gewerbetreibenden namens «Banana-King» auferlegt hat. Er wollte auf der EM-Fanmeile Schoggibananen verkaufen. Doch die Bananen sollen zu viel CO₂ verursacht haben, da sie angeblich mit dem Flugzeug nach Europa importiert wurden. Nur: Sie kamen eigentlich mit dem Schiff. Darum ruderte die Stadt zurück.

Die SP-Stadtpräsidentin Mauch war ganz stolz, dass sie sich nicht mit dem «Banana-King», sondern dem Sohn von König Charles III., Prinz William, anlässlich des Spiels England gegen Holland im Letzigrund ablichten lassen durfte. Sie hätte ihm allerdings den Zutritt zum Stadion verweigern sollen, ist er doch in seinem Privatjet aus England an das Spiel gereist. Sie hätte darauf bestehen müssen, dass er mit dem Zug anreist. Der wahre König, der «Banana-King», wurde von der Verwaltung drangsaliert, und einem Prinzen aus England wird alles erlaubt.

Ist die SP die Partei des Hochadels? Es scheint für die Stadtregierung einfacher, Gewerbetreibende mit Auflagen zu quälen, um ihre rot-grüne Ideologie durchzusetzen. Nur für die Rot-Grünen selbst gelten die Regeln nie, ansonsten würden sie nicht überall in der Welt herumfliegen. Eine Fussball-EM hätte man, würde es nach der Ideologie der SP und der Grünen gehen, gar nie durchführen dürfen. Ich nehme nicht an, dass die Isländerinnen und die meisten anderen Mannschaften mit dem Schiff oder per Zug anreisten. Gleiches gilt für die Fans.

Immerhin hat die Regierung des Kantons Zürich gemerkt, dass diese CO₂-Diktatur den einzelnen Bürger und die Wirtschaft mit Milliarden belastet und die Nein-Parole zum Energiegesetz im Kanton Zürich beschlossen, über das im September an der Urne befunden wird. Die Regierung hat erkannt, dass grüne Politik genauso schädlich ist wie der Verzehr von grünen Bananen.

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.