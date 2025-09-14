Alfred Heer über den umstrittenen Entscheid, dass die Polizei bei Fahndungen die Hautfarbe nicht mehr angeben darf.

1/2 Die Polizei darf bei Fahndungen die Hautfarbe nicht mehr angeben. Foto: Keystone

Alfred Heer*

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat die Kantonspolizeien angewiesen, keine Angaben zur Hautfarbe mehr im Fahndungssystem Ripol zu verwenden. Laut Bundesrat Beat Jans helfe die Angabe kaum. Ausserdem könne man weiterhin die Herkunft einer Person beschreiben.

Die Linken wollen nicht, dass man die Hautfarbe benennt. Es könnte ja rassistisch sein.

Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Wenn die Polizei nach Personen fahndet, sind alle Hinweise wie männlich, weiblich, Grösse, Körperstatur und besondere Merkmale hilfreich. Es sind ja nicht nur Verbrecher, die man sucht, sondern auch vermisste Personen. Ältere und gebrechliche etwa, die in Pflegeheimen vermisst werden.

Soll man jetzt die Hautfarbe einer dementen schwarzen Frau nicht mehr nennen dürfen, nur weil dies rassistisch sein könnte? Oder darf man in einem solchen Fall die Hautfarbe nennen, da es sich nicht um eine kriminelle Person handelt?

Was die Linken betreiben, ist Obstruktion gegenüber der Polizei, die für unsere Sicherheit täglich im Einsatz steht. Wenn Bundesrat Jans meint, man könne ja die Herkunft einer Person beschreiben, so ist dies erst recht rassistisch. Er meint damit wohl, dass, wenn man beispielsweise schreibt, dass der Täter aus Marokko oder dem Niger kommt, man sich automatisch vorstellen kann, wie diese Personen in etwa aussehen.

Was schreibt Jans aber bei einer Person, die ursprünglich aus dem Niger stammt und in Altdorf UR eingebürgert wurde? Gemäss Doktrin der Linken müsste man dann schreiben, dass es sich um einen Bürger von Altdorf handelt. Was ist im umgekehrten Falle, wenn ein Schweizer, der im Niger eingebürgert wurde, in der Schweiz einen Banküberfall begeht? Dann müsste die Polizei folgende Fahndung durchgeben: Nigrer, 1,80 m gross, schlank, bewaffnet, Glatze, 52 Jahre alt. Ob die Polizei diesen Täter jemals finden würde?

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.



