1/2 Alfred Heer, Unternehmer und SVP-Nationalrat. Foto: Keystone

Diese Woche hatte ich einen Traum: Mein Grossonkel Huldrych Zwingli erschien und stellte seinem Grossneffen die Frage, wieso die meisten Leute heute nicht mehr wissen, was an Pfingsten gefeiert wird. Ich müsse dazu einen Artikel schreiben.

Pfingsten ist eine Kopie des jüdischen Festes von Schawuot. An Schawuot wird an die Übergabe der Thora an Mose auf dem Berg Sinai erinnert, was die Grundlage des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel bildet.

Für die Reformierten ist Pfingsten der höchste Feiertag. Pfingsten wird 50 Tage nach Ostern gefeiert und markiert die Ausströmung des Heiligen Geistes auf die Apostel und befähigte diese, ihre Mission zu beginnen. Insofern ist Pfingsten mit Schawuot vergleichbar, geht es doch darum, dass der Geist Gottes dem Volk übergeben wird. Mein Onkel Zwingli, geboren im Toggenburg, Wegbereiter der Reformation in der Schweiz und auf der ganzen Welt, argumentierte, dass der Heilige Geist die Bibel für alle Gläubigen verständlich mache. Was dazu führte, dass in der reformierten Kirche jeder Gläubige selber mündig und verantwortlich sein muss, sein Leben im Sinne der Bibel und damit im Geiste Gottes zu führen. Zwingli betonte, dass die wahre Kirche unsichtbar sei und aus denen bestehe, die Gott durch den Glauben verbunden seien.

Die reformierte Landeskirche, die eigentlich das Evangelium und die Bedeutung der Reformation vermitteln sollte, ist leider eine politisch aktivistische linke Organisation geworden. Auf der Homepage von ref.ch kommt als Erstes ein Artikel, wieso Proteste dem Klima helfen, auf reformiert.info ist die erste Rubrik Politik. Und es gibt dort sogar Artikel, wo von Apostelinnen die Rede ist.

Mein Grossonkel hat keine Freude, wenn er sieht, wie linke Politikaktivisten sein grosses Erbe missbrauchen und das Evangelium, die Botschaft der Erlösung, der Gnade und der Liebe Gottes für Politikaktivismus missbrauchen.

Frohe Pfingsten an alle Leserinnen und Leser. Möge der Heilige Geist uns alle erquicken, egal, welcher Konfession.

* Alfred Heer ist Unternehmer und Zürcher SVP-Nationalrat. Er schreibt hier abwechselnd mit Aline Trede.