Erschlagen von Kisten? Kein realistisches Szenario. Ein Umzug kann einem aber auf jeden Fall über den Kopf wachsen.

Der zweite offizielle Umzugstermin am 30. September rückt näher. Schweizer zügeln aber längst nicht mehr nur an fixen Tagen im Jahr, sagt Martin Simek. Er ist Co-Geschäftsleiter von Nägeli Umzüge, die während ihres 50-jährigen Bestehens mehr als 50 000 Umzüge durchgeführt hat. Simek ist seit rund 30 Jahren selbst als Zügelmann tätig. Er weiss, wie ein Umzug nicht zum Fiasko wir.

Blick: Herr Simek, was ist in Ihren Augen das Schlimmste, was einem bei einem Umzug passieren kann?

Martin Simek: Wenn die Zügelfirma am abgemachten Datum nicht auftaucht.

Wie oft kommt das vor?

Vielen unserer Kunden ist das schon passiert. Sie kommen zu uns, nachdem sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Manche Anbieter lassen einen Auftrag kurzfristig fallen, zugunsten eines lukrativeren Angebots. Respektive: Sie machen einen neuen Terminvorschlag. Nicht alle der Firmen, die in der Schweiz tätig sind, lassen sich als seriös bezeichnen.

Martin Simek ist Geschäftsführer und packt selbst mit an.

Die Preise unterscheiden sich je nach Anbieter immens.

Ein Umzug hat seinen Preis. Ich wäre vorsichtig, wenn eine Firma einen tiefen Pauschalpreis anbietet, ohne sich ein Bild vor Ort gemacht zu haben. Es kommt oft vor, dass die Zügelmänner eintreffen und plötzlich sagen, dass es jetzt doch teurer werde, weil der Aufwand grösser sei als gedacht. Eine Kundin von mir hat in diesem Zusammenhang eine extreme Erfahrung gemacht.