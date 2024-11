Die Schweiz hat neue Lottomillionäre. Der Jackpot beim Schweizer Zahlenlotto wurde geknackt und auch bei Euro Millions lockten diese Woche wieder Millionengewinne. Diese Wohnträume lassen sich aktuell in der Schweiz mit einem Millionengewinn verwirklichen.

Welche Luxusimmobilien in der Schweiz zu haben sind

1/16 Bei 189 Millionen Franken im Jackpot, darf man auch mal vom Hauptgewinn träumen. Wohneigentum steht hoch im Kurs bei den Lottomillionären. Foto: Printscreen Internet

Wohneigentum steht bei Schweizer Lottogewinnern an erster Stelle

Irgendwo in der Schweiz hat vermutlich am vergangenen Wochenende ein neuer Millionär oder eine Millionärin die Champagnerkorken knallen lassen. Dank einem Sechser gewinnt die Person genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte dem Glückspilz für noch mehr Millionen. So verblieben im Jackpot 36’800’000 Millionen Franken für die nächste Ziehung.

Und auch dieser Jackpot wurde am Mittwoch geknackt. Die Schweiz hat einen neuen Multimillionär oder eine Millionärin. Auch bei Euro Millions lockte diese Woche ein Gewinn von 189 Millionen Franken. Damit lassen sich einige Träume verwirklichen und bei geschickter Anlage, hat man damit finanziell ausgesorgt.

Wohneigentum bei Schweizer Lotto-Gewinnerinnen hoch im Kurs

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 Prozent bleibt bei solch extrem hohen Gewinnen noch ein stattlicher Betrag, mit dem sich Wünsche wie eine Luxusimmobilie oder gleich mehrere Immobilien erfüllen lassen. Wohneigentum steht bei den meisten Gewinnern in der Schweiz auch an erster Stelle.

Der Glückspilz von «nur» einer Million Franken, tut je nach Lebenssituation und Alter gut daran, in der Schweiz nicht gleich den Job zu kündigen. Wer Auswanderungspläne hegt, kann sich je nach Auswanderungsland diesen Traum im Ausland eher erfüllen.

Ist die Person auf der Suche nach Wohneigentum in der Schweiz, wäre, mit 20 Prozent Eigenkapital, aber sicher der Kauf einer attraktiven Eigentumswohnung oder einem Einfamilienhaus möglich.

Luxusimmobilien in der Schweiz auf dem Markt

Auch wenn Bauland und Wohneigentum in der Schweiz rar ist, für Multimillionäre finden sich noch immer genug attraktive Traumimmobilien auf dem Markt. Sei dies eine luxuriöse Stadtwohnung, ein Ferienhaus im sonnigen Süden oder ein Chalet in den Bergen. Je nach Gewinnsumme auch gleich alles zusammen.

Und wer nicht zu den glücklichen Lottomillionären gehört, kann weiter von seinem Traumhaus träumen. Vielleicht klappt es bei der nächsten Ziehung mit einem Gewinn. Da locken jetzt 193 Millionen Franken.