In Zürich-Schwamendingen steht seit fast acht Monaten eine günstige Wohnung der Stadt Zürich leer. Das sorgt für Unverständnis und Gesprächsstoff in der Nachbarschaft.

Darum gehts Günstige Wohnung der Stadt Zürich bleibt monatelang unvermietet

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Es ist eine ruhige Wohnlage, nahe von Wiesen und Wald und dennoch auf Stadtgebiet in Zürich, wo seit fast acht Monaten eine Dreizimmer-Wohnung in einem älteren Zweifamilienhaus leer steht. Die 1926 erbaute Liegenschaft mit eingezäuntem Garten in Zürich-Schwamendingen gehört der Stadt Zürich.

In der oberen Wohnung mit zwei Stockwerken wohnt eine ältere alleinstehende Person. Die kleinere Wohnung im Erdgeschoss steht seit Anfang Juni 2025 leer. Ein älteres Ehepaar lebte hier über viele Jahre. Beide verstarben im letzten Jahr. Seit dem Tod der Ehefrau ist die Wohnung unbewohnt und wurde nicht wieder vermietet. Das sorgt für Gesprächsstoff in der Nachbarschaft und für Irritation, angesichts der akuten Wohnungsnot in der Stadt Zürich.

Unverständnis in der Nachbarschaft über Vorgehen der Stadt

Auch Berta Z. (Name der Redaktion bekannt) kann das nicht verstehen. Die Rentnerin lebt seit über 30 Jahren in einer Dreieinhalbzimmer-Eigentumswohnung in einem älteren, kleinen Mehrfamilienhaus an der gleichen Strasse: «Früher wurde das grosse Haus von zwei Familien mit ihren Kindern bewohnt. Jetzt steht diese Wohnung seit Monaten leer, trotz der Wohnungsnot. Das irritiert mich», sagt die Rentnerin. Auch andere aus der Nachbarschaft sind darüber erstaunt, weiss die Rentnerin aus Gesprächen mit Nachbarn. Vor allem, weil die Liegenschaft der Stadt Zürich gehört und die Wohnung bezahlbar für Familien wäre. Bruttomiete bis anhin: 965 Franken – ein Schnäppchen in Zürich für eine Dreizimmer-Wohnung. Berta Z. hat sich darum schon vor Monaten direkt bei der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich gemeldet und auf diesen Missstand der so lange unbewohnten Wohnung hingewiesen. «Ich wurde nicht ernst genommen und abgewimmelt», sagt sie.

Abwarten trotz Wohnungsnot in Zürich

Ein Wohnungsinserat für die Wohnung in Schwamendingen findet sich bis heute nicht unter den verfügbaren Wohnungen auf der Homepage der Stadt Zürich. Ende Januar waren lediglich fünf Wohnungen der Stadt Zürich als verfügbar ausgeschrieben. Auf Anfrage von Blick bei der Stadt Zürich wurde schriftlich mitgeteilt, dass die Wohnung erst per 31. Januar gekündigt wurde. Und weiter: «Wir prüfen nun, ob und falls ja, welche Instandsetzungsarbeiten in der Wohnung umgesetzt werden müssen, bevor sie wieder vermietet wird.» Nach Information der Stadt Zürich können Wohnungen grundsätzlich auf Ende jedes Monats, ausser Dezember, mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist gekündet werden. Das lange Zuwarten auf die Kündigung durch die Erben in diesem Fall erstaunt, angesichts der akuten Wohnungsnot. Auch weil die Stadt Zürich die Vermietungen seit letztem Jahr neu regelt und bei Unterbelegung konsequenter vorgeht. Betroffene erhalten auf Wunsch bis zu zwei Ersatzwohnungsangebote – sofern verfügbar.

Als Vermieterin hätten die Verantwortlichen der Stadt Zürich die leerstehende Wohnung schon vor Eingang der Kündigung in Absprache mit den Erben besichtigen und dadurch nötige Handwerker frühzeitig aufbieten können, damit die freie Wohnung möglichst rasch wieder für Wohnungssuchende zur Verfügung steht. Ein Vorgehen, wie dies rechtlich möglich ist und bei anderen Verwaltungen gehandhabt wird.

Wohnung wird ausgeschrieben und zügig vermietet

Auf erneute Nachfrage bei der Liegenschaftenverwaltung erhält Blick die Auskunft, dass nächste Woche das Inserat für die Dreizimmer-Wohnung aufgeschaltet werden soll. Jetzt geht es zügig: Schon auf den 1. März soll die Dreizimmer-Wohnung in Schwamendingen neu für 1019 Franken brutto vermietet werden. An Mietinteressierten dürfte es bei dieser Wohnlage und dem noch immer tiefen Mietzins nicht fehlen.

Berta Z. freut sich, dass jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt und bald wieder Leben in die Nachbarschaft einzieht: «Ich hoffe, es gelingt jetzt endlich, diese freie Wohnung wieder einer Familie mit Kindern zur Verfügung zu stellen.»