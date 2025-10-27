Du bist in eine neue Wohnung eingezogen und entdeckst plötzlich Silberfischchen im Badezimmer. Wie kann man diese Schädlinge vertreiben? Oder muss man einen Kammerjäger bestellen?

Einzelne Silberfischchen sind völlig harmlos. Bei einer Invasion muss es in der Wohnung besonders feucht sein, denn Silberfischchen fressen Schimmelpilze. Diese Insekten sind Urtiere als Hausbewohner, die seit 300 Millionen Jahren existieren. Sie sind lichtscheu, flink und brauchen je nach Lebensbedingungen drei Jahre, bis sie geschlechtsreif sind.

Silberfische mögen es warm und feucht, darum leben sie häufig in Rohr- und Wasserleitungen. Bietet das Badezimmer, die Küche oder der Keller ähnliche Bedingungen, kommen sie aus ihren Verstecken und machen sich in der Wohnung breit. Tagsüber verstecken sie sich und suchen in dunklen Spalten und im Abfluss Unterschlupf. Zu Gesicht bekommt man sie meist nur, wenn man sie überrascht – zum Beispiel beim abendlichen Betreten des Badezimmers, wenn man plötzlich das Licht einschaltet.

Auch wenn sich viele Menschen vor ihnen ekeln: Wirklich gesundheitsgefährdend sind Silberfische nicht.

Was wollen sie?

Food: Zucker und Stärke fressen (auch in Klebstoffen, Papier, Textilien).

Was sie anlockt: warme, feuchte und dunkle Räume – im Bad, unterm Kühlschrank.

Wie kann man Silberfischchen vertreiben?

Der als ekelig empfundene Befall ist kein Zeichen für Unsauberkeit, sondern ein Alarmzeichen für zu hohe Feuchtigkeit in der Wohnung. Nur wenn die Temperatur zwischen 25 und 30 Grad liegt und es genügend Feuchtigkeit gibt, können die Weibchen Eier legen. Weil zu hohe Luftfeuchtigkeit Schimmelbildung begünstigt, sollte man ihre Grundursache beseitigen. Bei Trockenheit ist keine Vermehrung möglich und sie sterben. Die beste Technik:

Das Badezimmer gründlich putzen, auch jede Ritze.

Danach mit einem Heizöfeli die Luft im Badezimmer völlig austrocknen – damit sollte es den Urtierchen an den Kragen gehen.

Freilich gibt es in jeder Drogerie Giftspray gegen Silberfischchen.

Mit diesen Tipps bleiben die Silberfische der Wohnung fern

Regelmässiges Stosslüften, um die relative Luftfeuchtigkeit zu verringern.

Wohnräume möglichst kühl halten.

Feuchte Wände trocknen, um einem Schimmelbefall vorzubeugen und somit eine mögliche Nahrungsquelle für die Silberfischchen zu vermeiden.

Regelmässig wischen, saugen und staubsaugen, um Hautschüppchen, Krümel und andere mögliche Nahrung für Silberfische zu entfernen.

Ritzen abdichten und somit Versteckmöglichkeiten der Silberfische beseitigen.

Klebefallen auf Leimbasis funktionieren auch gut gegen Silberfische.

Die besten Hausmittel gegen Silberfischchen

Diese Tierchen lieben Süsses. Sie lassen sich daher mit feuchten Tüchern fangen, auf die Zucker oder auch Mehl gestäubt wird. Pappsteifen mit Honig sind ebenfalls ein gutes Lockmittel.

Silberfischchen sind sehr geruchsempfindlich, stellen Sie zum Verjagen an den betroffenen Stellen eine Schale mit Lavendel, Essig oder Zitrone auf. Jedoch verscheuchen diese Hausmittel die Tiere nur und bekämpfen sie nicht. Auch Backpulver mit Zucker vermengt wird als Hausmittel gegen Silberfischchen eingesetzt.

Übrigens gehören auch Hausstaubmilben, die bei Menschen Allergien auslösen, zum Speisezettel der Silberfischchen. Und falls die Tiere nichts finden, dann fressen sie Papier.

