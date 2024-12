1/18 Von der Schweiz und der Schweizer Politik war Alfred Kriftner zunehmend enttäuscht, deshalb kehrte er ihr den Rücken. Er fand in Texas eine neue Heimat. Foto: zVg

Auf einen Blick Schweizer Auswanderer finden neue Heimat im Ausland aus verschiedenen Gründen

Von Texas bis Costa Rica: vielfältige Lebensentwürfe und Träume verwirklicht

5 Auswanderergeschichten der Blick-Community: von 30 Jahren in Norwegen bis Neustart in Karibik Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Sei es die Liebe, eine neue berufliche Herausforderung oder ein Leben in wärmeren Ländern: Die Gründe, warum sich Schweizerinnen und Schweizer von ihrer Heimat verabschieden und sich in einem anderen Land niederlassen, sind ganz unterschiedlich. Für einige ist es ein Abenteuer für eine befristete Zeit. Andere leben schon seit Jahren im Ausland und haben dort eine neue Heimat gefunden. Für sie ist eine Rückkehr in die Schweiz keine Option.

Der Traum von Freiheit in Texas

Einer von ihnen ist der 69-jährige Fred Kriftner, der von der Schweizer Politik und der Schweiz insgesamt enttäuscht war. Der rüstige Rentner lebt allein auf seiner Ranch in Texas seinen Traum von Freiheit. Er hat dort nicht nur eine neue Heimat gefunden, sondern ist auf seinem Grundstück auch noch auf Öl gestossen. Kriftner denkt nicht daran, je wieder in der Schweiz zu leben.

3:40 Schweizer Auswanderer in Texas: «Ich gehe immer bewaffnet in die Stadt»

Der Liebe wegen nach Norwegen

Die Liebe führte Michael Matzinger (59) vor über 30 Jahren nach Norwegen. Von seinem grossen Einfamilienhaus in der Schweiz ist der Vater zweier erwachsener Töchter in ein Tiny-House im Wald gezogen und hat es Blick gezeigt. Sein Traumhäuschen hat er inzwischen verkauft, seinen Job gekündigt und auch seine zweite Heimat Norwegen verlassen. Noch einmal folgt der Schweizer seinem Herzen in die Ferne. Diesmal nach Afrika: «Ich habe ein One-Way-Ticket mit leichtem Gepäck nach Südafrika gebucht», sagt Matzinger.

4:31 Rundgang durchs Tiny House: «Man muss auf keinen Luxus verzichten»

Ein Basler in Angola

Nach Afrika hat es auch den Schweizer Ulrich Schubert (39) gezogen. Für den Basler war seine Auswanderung nach Angola gleichzeitig eine Rückkehr in das Land, wo er die ersten Jahre seines Lebens mit seiner Familie verbracht hat. Jetzt ist er wieder im Land, das ihm als Kind schon einmal Heimat war und wo er damals gern geblieben wäre. Es hat sich viel getan in all den Jahren.

2:11 Schweizer lebt in Angola: «Man kann auch mit wenigem glücklich sein»

Pura Vida in Costa Rica

Von Luzern nach Costa Rica hat es Dominique Huwyler (47) und Martin Turjancik (59) gezogen. Das Ehepaar hat hier ein neues Lebensgefühl kennengelernt und geniesst das «Pura Vida» – ein Leben ohne Hektik und Stress, mit Sonne, Meer und lebensfrohen Menschen in Puerto Viejo. Vom Alter her sei der Zeitpunkt für die Auswanderung ideal, ist sich das Paar einig. Sollte etwas schieflaufen in ihrem kleinen Paradies, das sie sich geschaffen haben, könnten sie auch zurück in die Schweiz und wieder arbeiten. Doch daran denken die beiden vorläufig nicht.

Boutiquehotel auf der Karibikinsel Bonaire

Einen Neustart in der Karibik haben Corinne Harder (51) und Beat Stocker (55) gewagt. Das Paar hat sein Glück auf der Karibikinsel Bonaire gefunden, wo die beiden ein kleines Boutiquehotel führen. Dafür arbeiten sie viel, dennoch fühlen sie sich in der neuen Heimat weniger gestresst als in der Schweiz. Bis zur Pensionierung möchten die beiden auf Bonaire ihr Hotel betreiben und dann noch mal reisen, bevor sie sich in der Schweiz zur Ruhe setzen.

5:05 Jeden Sonntag auf dem Menüplan: Beat (55) serviert das beste Fondue der Karibik

Neue Auswanderergeschichten auf Blick geplant

Auch im neuen Jahr veröffentlicht Blick wieder neue Abenteuer und Erfahrungen von Schweizer Auswanderen. Bewerben können sich Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben, schon jetzt.