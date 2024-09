Daunenjacken – geeignet für die Kälte, aber auch für die Waschmaschine? Wie man am besten vorgeht und welche Tipps und Tricks es bei der Wäsche und Reinigung der Daunenjacken zu beachten gibt.

So wäscht man eine Daunenjacke richtig

Sobald die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, ist die Daunenjacke eine treue Begleiterin. Schön warm und manchmal auch ganz schön teuer, benötigt sie unbedingt die richtige Pflege. Nachdem du die Jacke aus dem Schrank geholt hast und bevor du diese wieder anziehst, solltest du diese gründlich waschen. Doch gehen die Daunen in der Waschmaschine kaputt? Gibt es Waschmittel, mit denen man die Daunenjacke pflegeleicht und hygienisch sauber reinigen kann?

Kann man Daunenjacken in der Waschmaschine waschen?

Stehen auf dem Etikett der Jackeninnenseite keine anderen Anmerkungen, kann man diese Frage guten Gewissens mit Ja beantworten. Jedoch gilt es bei der Wäsche in der Maschine ein paar Dinge zu beachten. Auch wenn das nicht ganz so umweltfreundlich ist, solltest du die Jacke ohne andere Kleidungsstücke waschen.

Die Trommel der Waschmaschine soll mindestens 6 Kilogramm fassen, da die Jacke und die darin enthaltenen Daunen Platz benötigen und nicht eingeklemmt werden sollten. Wie bei jedem Kleidungsstück sollte man die Taschen leeren und die Jacke vor dem Start der Waschmaschine auf links drehen.

Wähle dann am besten einen Feinwasch-, beziehungsweise einen Schongang aus und wasche die Jacke mit höchstens 30 Grad.

Kann man Daunenjacken schleudern?

Wenn du die Daunenjacke in der Waschmaschine wäschst, solltest du auf jeden Fall das Schleuderprogramm ausschalten. Ein zu starkes Schleudern ist bei der Pflege der Daunen nicht geeignet. Am besten stellst du die Waschmaschine auf ein Schonprogramm.

Welche Waschmittel sind geeignet?

Bei der Wäsche der Daunenbekleidung solltest du auf herkömmliche Waschmittel verzichten. Diese setzen sich nämlich in den Daunen ab oder zerstören diese gar. Auch auf Weichspüler musst du bei diesem Waschgang mit Daunen verzichten.

In Drogeriemärkten findest du sogenannte Daunenwaschmittel, die ideal für die Daunenjacken sind und die Kleidungsstücke schonend reinigen.

Allgemeine Tipps und Tricks

Der Tumbler ist für die Jacke und vor allem für die darin enthaltenen Daunen sehr wichtig: Schau hierbei genau auf das Etikett, um mögliche Hinweise beim Trocknen zu beachten. Wichtig: Wähle ein Programm mit maximal 60 Grad beim Tumblern.

Tipp fürs Trocknen: ein bis zwei Tennisbälle mit in die Trommel geben, das bauscht die Federn schön auf.

Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und ihr dem Waschgerät nicht vertraut, wascht eure Daunenjacke am besten von Hand: rund eine Stunde in warmem Wasser mit etwas Daunenwaschmittel in der Badewanne einweichen lassen.