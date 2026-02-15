Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, zu Hause auf ein neues Wohngefühl umzustellen. Trennen Sie sich von Altem und schaffen Sie Platz für Neues.

Corine Turrini Flury

Der Anfang des Jahres ist der Anfang aller Vorsätze. Einer davon lautet häufig: Mal wieder gründlich ausmisten. An freien Tagen und besonders bei Wochenenden mit Schlechtwetter, kann man die Gelegenheit gleich beim Schopf packen. Trennen Sie sich von unnützem Zeug und schaffen Sie Platz für Neues. Das müssen nicht unbedingt Neuanschaffungen sein. Manchmal reicht es auch, umzustellen oder umzustylen.

Sie mögen die alten Bilder nicht mehr sehen? Behalten Sie den Bilderrahmen und fertigen Sie mit Ihren Lieblingsfotos eine Fotocollage an. Aufhängen, und fertig.

Nehmen Sie Pinsel und Farbe und verpassen Sie der alten Kommode einen neuen Anstrich. Und wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie vielleicht noch den Beistelltisch in der gleichen Farbe streichen. Damit ergibt sich eine einheitlichere Farblinie. Eigenheimbesitzer könnten auch eine Wand farbig streichen. Wer noch nicht arbeiten muss, hätte jetzt Zeit, sich im Baumarkt zu informieren und sich mit Farbe einzudecken.

Schnäppchen finden

Wie sieht es im Badezimmer aus? Meistens sind immer die gleichen Frottiertücher in der gleichen Farbe im Einsatz, dabei wären im Schrank doch noch andere Garnituren, die eigentlich mal wieder etwas Farbe ins Bad zaubern könnten. Lust auf Neues kann sich jetzt im Ausverkauf auch preislich lohnen. Da liegen vielleicht neben der neuen Frotteegarnitur auch gleich neue Fussmatten für das Badezimmer drin. Das gibt dem Raum gleich einen neuen und frischen Look.

Gleiches gilt auch für das Schlafzimmer. Beziehen Sie das Bett frisch mit einer anderen Bettwäsche. Auch da kann mit anderen Farben und Mustern wieder Frische einziehen. Auch bei Bettwäsche sind momentan Schnäppchen zu finden, und erstklassige Waren, wie beispielsweise Satinbettwäsche, sind erschwinglich.

Erste Frühlingsboten

Wer jetzt definitiv genug hat vom ganzen Weihnachts- und Winterzauber, der stellt jetzt schon langsam auf Frühling um. Tulpen sind jetzt schon erhältlich. Kaufen Sie sich einen üppigen oder mehrere kleinere Sträusse Tulpen, entsorgen Sie den Weihnachtsbaum und entspannen Sie zu Hause noch einmal so richtig. So starten Sie in neuer Frische, bevor der hektische Alltag Sie im neuen Jahr schon wieder einholt.