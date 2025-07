Monika Stahel (77) wohnt in Diessenhofen TG «Das Haus war früher ein Bahnhof»

Monika Stahel (77) wohnt in Diessenhofen TG in einem besonderen Gebäude. Im «Haus zur Gewesenen Zeit» hat die Fussballpionierin in einem ehemaligen Restaurant etwas Aussergewöhnliches geschaffen und lässt die Vergangenheit aufleben.

Publiziert: 12:52 Uhr