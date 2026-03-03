Nach einem Heizungsausfall bei Rekordschnee wollte T.G. kein Risiko mehr eingehen. Mit dem rechtzeitigen Ersatz seiner Anlage geniesst er heute effiziente Wärme und die Sicherheit, für den Winter gerüstet zu sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Hausbesitzer im Zürcher Unterland ersetzt 2025 seine alte Wärmepumpe durch eine neue

Die alte Heizungsanlage drohte irreparabel auszufallen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Meier Tobler

Draussen ist es an diesem Morgen kalt und grau: Die Temperatur liegt bei knapp über null Grad Celsius. Der Hochnebel wird sich mit etwas Glück am Nachmittag vielleicht noch auflösen. Mit Blick auf seinen Garten sitzt der 66-jährige T.G. im Wohnzimmer auf seinem Sofa und studiert auf seinem Smartphone, was in den letzten Stunden in der Welt passiert ist. Das Thermometer beim Fernseher zeigt wohlige 23,5 Grad an – genau die Temperatur, die er und seine Frau sich wünschen. Wäre es ihm zu warm oder zu kalt, könnte er die Temperatur bequem vom Sofa aus über sein Handy steuern.

Diese Annehmlichkeit ist neu für T.G.. Der Grund: Im vergangenen Sommer liess das Ehepaar die Heizung in seinem Einfamilienhaus in einem Dorf im Zürcher Unterland mit Unterstützung der Firma Meier Tobler austauschen. Wie schon zuvor setzten die beiden auf die umweltfreundliche Lösung mit einer Wärmepumpe. Zum einen waren die Erfahrungen – mit einer Ausnahme – sehr gut gewesen, zum anderen waren die Installationen für die neue Heizung fast alle bereits vorhanden. Für die nächsten 20 bis 25 Jahre sollten sie sich nun darauf verlassen können, dass ihr Haus in den kälteren Jahreszeiten zuverlässig beheizt wird.

Rückblick: Winter ohne Heizung

Die eine Ausnahme zeigt, wie es ist, wenn die Heizung mitten im Winter aussteigt. Das ist der Familie vor 20 Jahren passiert. T.G. hat das neu erstellte Haus 2003 gekauft und ist mit seiner Frau und seinen beiden Buben eingezogen. Nur zwei Jahre später – ausgerechnet zwischen Weihnachten und Neujahr – versagte die Wärmepumpe ihren Dienst.

Erschwerend kam hinzu, dass die Temperaturen damals weit unter den Gefrierpunkt gefallen waren und sich der Schnee in der Region in Rekordmengen von über 30 Zentimetern türmte. «Zwei Tage konnten wir das Haus nicht heizen», erzählt T.G. «Wir mussten die ganze Zeit unsere dicken Wintermäntel tragen, selbst als wir schlafen gingen.» Die grosse Schwierigkeit damals: Zwischen den Feiertagen einen Servicemonteur zu organisieren, der auch das passende Ersatzteil mitbringen konnte.

Nach dieser negativen Erfahrung entschied sich T.G., mit der Firma Meier Tobler einen Servicevertrag für die Heizung abzuschliessen. Das Unternehmen mit Sitz in Schwerzenbach ZH beschäftigt 400 Servicetechniker in der ganzen Schweiz, welche die Heizungsanlagen regelmässig warten und überprüfen, bei Notfällen aber auch schnell vor Ort sind.

Heizungssysteme wie die Wärmepumpe sind zwar sehr wartungsarm, aber dennoch nicht ganz wartungsfrei. Bei T.G. kommt der Servicetechniker alle zwei Jahre vorbei. «Das klappt immer sehr gut», sagt der Hausbesitzer. Der Techniker weist auch darauf hin, wenn etwas nicht mehr ganz in Ordnung ist. So im Fall der alten Anlage: Ein bestimmtes Kältemittel konnte in den letzten Jahren nicht mehr nachgefüllt werden, da dessen Verwendung in der Schweiz verboten worden war. Damit stieg die Gefahr eines irreparablen Ausfalls. Zudem wies der Fachmann darauf hin, dass für das installierte Modell nicht mehr alle Ersatzteile lückenlos verfügbar seien.

Die Frage nach einem Ersatz drängte sich für das Ehepaar G. daher immer mehr auf.

Die neue Generation: Effizient und flüsterleise

Im vergangenen Sommer war es dann so weit: Die neue Wärmepumpe wurde ausgewählt und geliefert. Meier Tobler hat dabei die gesamte Beratung übernommen, für die Installation engagierte T.G. einen Installateur aus dem Dorf. Die neue Anlage unterscheidet sich äusserlich in einem wesentlichen Punkt: Die erste Wärmepumpe stand im Keller, die neue nun draussen.

«Die alte Pumpe im Keller hörten wir im Haus, wenn wir die Kellertür nicht geschlossen hatten», sagt T.G. «Deshalb befürchtete ich ein wenig, dass wir die neue Pumpe draussen ebenfalls hören würden.» Doch die Sorge war unbegründet: «Wenn man direkt daneben steht, kann man kaum sagen, ob sie läuft oder nicht – so ruhig ist sie.»

T.G. ist sich zudem sicher, dass die neue Wärmepumpe effizienter arbeitet. «Die Stromrechnung ist zwar noch nicht gekommen, aber alles deutet darauf hin, dass ich künftig weniger bezahlen muss.»