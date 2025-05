Foto: Getty Images/Westend61

Darum gehts Leitzins der Schweiz auf 0.25 Prozent gesenkt

Immobilienmarkt zeigt erste Effekte, mehr Bewegung und Anfragen

Die Schweizerische Nationalbank hat im März den Leitzins auf 0.25 Prozent gesenkt. Das war kein Paukenschlag, aber ein deutliches Signal. Während die US-Notenbank Fed in ihrer Zinspolitik noch zögert und die Märkte auf eine erste Lockerung warten lässt, geht die Schweiz voran. Sie reagiert auf eine schwache Teuerung, die Stärke des Frankens und eine abflachende Konjunktur, nicht nur im Inland.

Diese geldpolitische Bewegung entfaltet Wirkung. Und sie tut es schneller als früher.

Schon wenige Tage nach dem Entscheid zeigen sich erste Effekte auf dem Immobilienmarkt. Es gibt mehr Anfragen, mehr Bewegung bei den Suchabonnements, mehr Gesprächsbedarf bei Eigentümerinnen und Eigentümern. Viele spüren: Die Lage verändert sich. Und mit ihr auch der Entscheidungsdruck.

Wer einen Verkauf in Betracht zieht, sucht Orientierung.

Zwischen Optimismus und Abwarten

Gleichzeitig stellen sich neue Fragen. Gehen die Zinsen noch weiter zurück? Könnten sie wie schon einmal ins Negative fallen? Wird die Ausgangslage für Verkäuferinnen und Verkäufer also noch besser? Oder war der aktuelle Frühjahrsimpuls bereits das ideale Zeitfenster?

Am 19. Juni steht die nächste geldpolitische Lagebeurteilung an. Ob es zu einer weiteren Zinssenkung kommt, bleibt offen. Sicher ist: Die Erwartungen verschieben sich. Für Käuferinnen und Käufer bedeutet das tiefere Finanzierungskosten. Für Verkäuferinnen und Verkäufer möglicherweise eine wachsende Nachfrage, aber auch höhere Ansprüche. Und für Bauträger, Bauherren oder Planende bringt das Umfeld nach wie vor Unsicherheit bei Kosten, Margen und Bewilligungen.

Allerdings gerät die Käuferseite zunehmend unter Druck. Der tiefere Leitzins verbessert zwar nominal die Konditionen, doch in der Praxis rückt ein anderer Engpass in den Vordergrund: die Finanzierbarkeit. Mit den verschärften Eigenmittelvorgaben im Zuge von Basel III wird die Tragbarkeit für viele zur eigentlichen Hürde. Wer nicht über genügend Kapital verfügt, scheitert nicht am Zinsniveau, sondern an der Kreditvergabe. Noch ist das Thema wenig präsent, doch es dürfte bald stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Der Markt ist vielfältig. Was für die einen günstig ist, bedeutet für andere zusätzliche Herausforderungen.

Guter Zustand, gute Chancen

Besonders deutlich zeigt sich die neue Dynamik bei jenen, die aktiv nach Wohneigentum suchen. Viele agieren gezielter, sind besser informiert und entscheiden rascher. Eigentum in zentraler oder gut angebundener Lage bleibt stark gefragt, besonders dann, wenn Zustand, Energiebilanz und Preisvorstellung stimmig sind.

Auf dem Land ist der Takt zwar langsamer, aber auch dort ist Bewegung spürbar.

Das Angebot bleibt begrenzt. Die Bautätigkeit zieht vielerorts nur zögerlich an. Baugesuche stagnieren, Projekte werden zurückgestellt oder gar nicht erst angestossen. Bestehende Immobilien rücken stärker ins Zentrum. Für Verkäuferinnen und Verkäufer bedeutet das weniger Konkurrenz, aber auch mehr Aufmerksamkeit für Details und Zustand.

Gleichzeitig gewinnen strukturelle Themen an Bedeutung. Diskussionen über Steuerreformen, verschärfte energetische Vorgaben oder Anpassungen im Planungsrecht wirken sich schon heute auf das Verhalten vieler Eigentümerinnen und Eigentümer aus. Wer sich frühzeitig mit solchen Fragen beschäftigt, kann später flexibler reagieren.

Taktgefühl statt Hektik

Ein Verkauf muss nicht sofort erfolgen. Aber sich vorzubereiten, lohnt sich. Wer seine Ausgangslage kennt, kann gezielter taktieren, sei es jetzt, im Sommer oder zu einem späteren Zeitpunkt. Eine professionelle Bewertung und ein Überblick über steuerliche Folgen schaffen Klarheit.

Der Immobilienmarkt bleibt stabil. Die Nachfrage ist vorhanden und die geldpolitische Entwicklung schafft Spielraum. Wer jetzt Klarheit gewinnt, verschafft sich eine gute Verhandlungsposition. Und in einem Markt, der sich neu ausrichtet, ist das oft entscheidend.