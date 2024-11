Foto: Shutterstock

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf einer Immobilie?

Einen richtigen oder falschen Zeitpunkt zu benennen, ist schwierig. Oftmals entscheiden äussere Umstände über den Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung. Der optimale Zeitpunkt hängt zudem von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Marktlage, das Zinsniveau und die persönlichen Umstände. Generell sind Zeiten mit hoher Nachfrage und niedrigen Zinsen vorteilhaft für den Verkauf.

Kann ich eine Immobilie verkaufen, an wen ich will?

Grundsätzlich kann ich mein Haus oder meine Wohnung an jede beliebige Person verkaufen, solange bestimmte gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. Das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller) legt Einschränkungen vor. Ausländische Staatsangehörige, die keinen festen Wohnsitz in der Schweiz haben, dürfen nur unter bestimmten Bedingungen Grundeigentum kaufen. Diese Regelung soll verhindern, dass ausländische Investoren verstärkt Schweizer Immobilien erwerben, was die Immobilienpreise in die Höhe treiben könnte.

Welche Dokumente benötige ich?

Zu den wesentlichen Dokumenten gehören:

Grundbuchauszug

Katasterpläne

Gebäudeversicherungspolice

Dokumentation über grössere Renovierungen oder Umbauten

Bei Wohnungen: Nebenkostenabrechnungen, Protokolle von Eigentümerversammlungen

Kann ich ein Haus oder eine Wohnung selbst verkaufen oder brauche ich da Hilfe?

Grundsätzlich kann man sein Haus oder seine Wohnung selbst verkaufen. Der Aufwand und rechtlichen Aspekte sind allerdings nicht zu unterschätzen. Es ist daher zu empfehlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Makler kann bei der Preisfindung, Vermarktung und den Vertragsverhandlungen helfen und rechtliche Absicherung bieten.

Wie läuft der Verkauf ab?

Der Prozess umfasst die Bewertung des Hauses oder der Wohnung, die Erstellung eines Exposés, das Marketing und die Werbung, die Organisation von Besichtigungen, die Auswahl und die Verhandlung mit Kaufinteressentinnen und -interessenten sowie die Abwicklung des Kaufvertrags durch einen Notar.

Wie lange dauert der Verkauf einer Liegenschaft?

Der Verkauf einer Liegenschaft dauert erfahrungsgemäss wenige Wochen bis mehrere Monate, abhängig von der Vermarktung, der Lage und dem Objekt.

Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich eine Immobilie verkaufe?

Ein wesentlicher Kostenpunkt sind die Vermarktungs- und Abwicklungskosten sowie die Grundstücksgewinnsteuer. Diese variiert je nach Kanton erheblich und kann zwischen 15 und 40 Prozent des Gewinns ausmachen. Die Notarkosten variieren je nach Kanton und Umfang der notwendigen Dienstleistungen, bewegen sich aber häufig im Bereich von 0,1 bis 1 Prozent des Verkaufspreises. Diese Gebühren decken die Beurkundung des Kaufvertrags und die entsprechenden Eintragungen im Grundbuch ab. Die Maklerprovision liegt in der Regel zwischen 2 und 3 Prozent des Verkaufspreises.

Wann brauche ich eine neue Immobilienbewertung?

Beim Verkauf oder einer Kreditaufnahme muss der Wert eines Hauses oder einer Wohnung neu geschätzt werden. Es gibt aber auch andere Situationen, in denen eine Neubewertung angezeigt ist. Zum Beispiel, um die Versicherungen dem Wert des Hauses anzupassen. Oder wenn die Steuerbehörden eine Neubeurteilung verlangen. Hintergrund können aber auch juristische Auseinandersetzungen bei Scheidungen oder einer Erbschaft sein.

Wie bestimmte ich den Wert und bestmöglichen Verkaufspreis meiner Immobilie ?

Es gibt Online-Rechner, die eine schnelle Schätzung des Immobilienwerts auf Basis von Daten wie Lage, Grösse und Zustand der Immobilie bieten. Die Marktwertrechner geben eine grobe Schätzung des Werts an. Für eine präzise Bewertung und Ermittlung des bestmöglichen Verkaufspreises ist es ratsam, einen erfahrenen Immobiliengutachter oder einen Makler zu beauftragen.

Ist es sinnvoll, mein Haus vor einem Verkauf zu sanieren?

Eine Sanierung kann den Wert und die Attraktivität der Immobilie steigern, sollte jedoch gut überlegt sein. Kleine Renovierungen und optische Aufwertungen lohnen sich häufig, während grössere Umbauten hinsichtlich ihrer Kosten-Nutzen-Bilanz geprüft werden sollten.

Gibt es Unterschiede beim Verkauf eines Einfamilienhauses und eines Mehrfamilienhauses?

Der Verkauf eines Mehrfamilienhauses ist komplexer. Denn dabei müssen im Gegensatz zu einem Einfamilienhaus Mietverträge mit Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses berücksichtigt werden, die der Käufer übernehmen muss. Auch die Bewertung ist anders: Während bei meinem Einfamilienhaus der Zustand und die Lage im Vordergrund stehen, zählt bei einem Mehrfamilienhaus vor allem die Höhe der Mieteinnahmen. Die Banken verlangen zudem mehr Nachweise, dass die Immobilie profitabel ist und der Kreditnehmer in der Lage sein wird, den Kredit zurückzuzahlen.