Hochwertige Gartenmöbel zum Sonderpreis

Hunn Gartenmöbel führt vom 16. August bis 21. September einen Gartenmöbel-Sonderverkauf durch. Das Fachgeschäft führt die grösste Gartenmöbel-Auswahl der Schweiz, da gibt es zum Saison-Ende zwangsläufig Produkte, die neuen Platz machen müssen. Auf ausgewählte Produkte aus dem aktuellen Sortiment bietet Hunn hochwertige Gartenmöbel und Sonnenschirme zu Sonderkonditionen mit bis zu 50 Prozent Rabatt an.

Alle Sonderangebote sind sofort ab Lager verfügbar. Sie können in den Ausstellungen in Bremgarten AG oder Lyssach BE angeschaut und getestet werden. Zudem steht eine professionelle Beratung zur Verfügung. Die Sonderangebote gelten selbstverständlich auch online.

Die Möbel werden vom Hunn-Lieferservice bei Bedarf direkt nachhause geliefert und fachmännisch montiert.