Hier erfährst du, wie du deinen Kohle- oder Gasgrill wieder für die Brutzel-Saison in Form bringst.

6 Tipps, wie der Start in die Grillsaison nicht zum Reinfall wird

6 Tipps, wie der Start in die Grillsaison nicht zum Reinfall wird

Fabien Goubet

Endlich ist es schön – und die Grillsaison kann beginnen. Doch ist dein Gerät wirklich bereit? Oder verschwand es nach der letzten Benutzung direkt im Keller? Der Grill sollte nicht nur aus hygienischen Gründen sauber sein, sondern auch, damit er optimal funktioniert. Ausserdem verlängert sich die Lebensdauer, wenn du ihn ein- bis zweimal im Jahr pflegst. Hier sind die sechs Dinge, die du beachten musst, wenn du mit dem Grillieren beginnst. Keine Angst: Es braucht nicht viel Zeit.

1 So reinigst du einen Holzkohlegrill

Geschätzte Arbeitszeit: 20 Minuten, 10 Minuten für den Deckel.

Nimm den Haupt- und den Feuerrost heraus. Entferne die restliche Asche mit einem kleinen Besen oder sammle sie in einem Aschebehälter. Wenn der Behälter schmutzig ist, ist es Zeit, dass du dich darum kümmerst.

Fülle einen Eimer mit heissem Wasser und etwas Spülmittel. Du brauchst keine teuren Abbeizmittel oder chemische Lösungen. Schrubbe mit einem Scheuerschwamm die Innenseite des Behälters: Aschenrückstände lassen sich relativ leicht entfernen. Bei dieser Gelegenheit sollte man auch Fettablagerungen entfernen.

Wende dich nun dem Deckel zu. Drehe ihn um, giesse etwas Seifenlauge hinein und reibe ihn ab, um das zu entfernen, was wie abblätternde braune oder schwarze Farbe aussieht. Das ist keine Farbe, sondern es sind die Gasmoleküle, die sich verfestigt und angesammelt haben. Diese müssen wirklich sorgfältig entfernt werden.

2 So reinigst du einen Gasgrill

Geschätzte Arbeitszeit: 15 Minuten

Entferne zuerst die Diffusoren (das sind Platten zwischen dem Grillrost und den Flammen) und bürste sie ab. Zünde das Gas an, bevor du die Diffusoren wieder einsetzt: Wenn einige Flammen gelb sind, ist die Verbrennung nicht optimal, wahrscheinlich weil sich Rückstände auf den Rohren abgesetzt haben. Kratze diese mit einer Drahtbürste ab. Je nach Grillmodell muss man sie eventuell vorher auseinandernehmen. Achte darauf, dass du die Öffnungen nicht durch heftiges Bürsten beschädigst.

Überprüfe bei dieser Gelegenheit auch die Zündkerze und die Gasleitungen. Wenn die Zündkerze verrostet ist, reibe sie mit Schleifpapier ab, um sie wieder in Ordnung zu bringen. Wenn die Schläuche beschädigt scheinen, ist es an der Zeit, sie auszutauschen. Folge diesbezüglich der Gebrauchsanleitung des Geräts. Es wäre schade, die Grillsaison mit einem Gasleck zu beginnen.

3 So reinigst du die Grillroste

Geschätzte Arbeitszeit: 15 Minuten

Es bleiben noch Roste und Grillplatten. Diese müssen auch regelmässig gründlich geputzt werden. Die Gitter sind nach einer feuchten Wintersaison voller Schmutz und Rost. Kratze die schmutzigen Gitter mit dem Schwamm kräftig ab. Du kannst auch einen Spiralschwamm aus Edelstahl verwenden, aber achte darauf, dass das Metall unbeschädigt bleibt, sonst können kleine Metallteile auf die Lebensmittel gelangen. Wir empfehlen: Grillroste nur mit einem Schwamm und mit warmem Wasser reinigen, ohne irgendwelche Reinigungsmittel zu verwenden.

4 So polierst du deinen Grill auf Hochglanz

Geschätzte Arbeitszeit: 3 Minuten

Du hast deinen Grill jetzt innen sauber gemacht, es wäre jedoch schade, wenn du es dabei belassen würdest. Der Deckel sollte natürlich auch gründlich gereinigt werden. Dazu brauchst du nur etwas warmes Wasser und Spülmittel. Tränke einen Schwamm und drücke ihn über dem Deckel aus. Lasse die Flüssigkeit 30 Sekunden lang einwirken, spüle den Deckel mit klarem Wasser ab und trockne ihn mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch. Vermeide es, das Ganze in der prallen Sonne zu tun: Die Seifenlauge trocknet in Sekundenschnelle und hinterlässt hässliche Streifen.

5 So prüfst du den Grill vor dem Saisonstart

Geschätzte Arbeitszeit: 30 Minuten

Die beste Methode, um sicherzustellen, dass keine Reste oder Produktspuren zurückgeblieben sind, besteht darin, den Grill eine Weile leer brennen zu lassen. Lasse ihn nach einer halben Stunde abkühlen. Wenn du ihn direkt verwenden möchtest, vergewissere dich, dass es keine sichtbaren Rückstände oder verdächtigen Gerüche mehr gibt.

6 So kannst du die Temperatur regulieren

Geschätzte Arbeitszeit: 5 Minuten

Kaufe ein Thermometer! Zugegeben, dieser Tipp hat nichts mit einer Reinigung zu tun. Aber wenn du alle diese Schritte befolgt hast, dann willst du ernsthaft grillieren. Und dafür ist ein gutes Thermometer das unverzichtbare Werkzeug.

Die in den Deckeln integrierten Thermometer sind ungenau und geben nicht die Temperatur am Grillrost an. Suche nach einem Digitalthermometer, das am besten zwei Sonden hat, die auf das Grad genau sind. Eine Sonde ist für die Temperatur des Grills, die du in einer Aluminiumkugel befestigen kannst, und die andere für das Fleisch. Man kann ein solches Gerät für 30 oder 40 Franken kaufen.

Ein Thermometer ist unverzichtbar, vor allem, wenn du ein perfektes Steak zubereiten möchtest.