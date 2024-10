Eine freie Wohnung in der Top-Region Zentralschweiz. In Holzhäusern ist diese Wohnung für 6'850 Franken zur Miete frei. Foto: Printscreen Internet 1/23

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Wer auf der Suche nach einer neuen Wohnung ist, macht sich neben dem Mietzins unter anderem auch Gedanken über Steuern, Verkehrsanbindungen oder Freizeitangebote, Schulen und Kinderbetreuung. Die Grossbank UBS hat mit dem aktuellen Wohnattraktivitätsindex (WAI) die attraktivsten Gemeinden für Familien mit zwei Kindern in 13 Regionen in der Schweiz ermittelt.

Die Ausgangslage in den Regionen im UBS-Wohnattraktivitätsindex ist jeweils ein Haushaltseinkommen von 145'000 Franken für eine Familie mit zwei Kindern. Dementsprechend hat Blick bei Wohnungen mit mindestens vier Zimmern in einigen der Topregionen online Ausschau nach freien Mietwohnungen gehalten.

Angebote in der Region Zentralschweiz

Die Top 3 der Region Zentralschweiz des Wohnattraktivitätsindikators für den mittleren Haushalt belegt auf Platz eins Luzern, gefolgt von Schwyz und auf dem dritten Platz Risch ZG. Risch besteht aus den vier Ortschaften Risch, Buonas, Holzhäusern und Rotkreuz. Bei den Wohnungsangeboten online ist lediglich in Holzhäusern ZG, eine einzige Wohnung zur Miete ausgeschrieben: Eine Fünfeinhalbzimmer-Attika-Maisonettewohnung für 6’850 Franken Miete pro Monat.

In Schwyz ist die Auswahl etwas grösser und die Preise etwas tiefer. Für 1’730 Franken ist eine Viereinhalbzimmer-Altbauwohnung verfügbar, mit zwei Balkonen und Aussicht. Einige der ausgeschriebenen Mietwohnungen sind aber nur möbliert und befristet verfügbar.

In Luzern sind online die meisten Wohnungen zu finden, und zwar sowohl für tiefe als auch für hohe Einkommen. Auch hier sind einige der Mietwohnungen wieder nur möbliert und befristet zu mieten. Für 2’460 Franken findet sich aber beispielsweise eine bezahlbare Viereinhalb-Zimmerwohnung mit grosszügigem Balkon und Waschturm in der Wohnung.

Freie Mietwohnungen in der Region Bern

In der Region Bern liegt Murten FR auf Platz eins. Dahinter findet sich Bern und auf Platz drei ist Wohlen bei Bern.

Ein Wohnungsangebot in der Gemeinde Wohlen bei Bern für eine Mietwohnung ist online nicht zu finden. Im Grosszentrum Bern ist verständlicherweise auch die Auswahl an Mietwohnungen gross. Von preisgünstigen Familienwohnungen bis zu Wohnungen für Gutverdiener. Für 3’450 Franken ist eine Maisonette-Dachwohnung mit Garten in der Altstadt aktuell ausgeschrieben. Es geht aber auch günstiger in Bern: Eine sanierte Vierzimmer-Wohnung ist derzeit für 1’800 Franken online zu finden.

In Murten FR, das auf Platz eins im Index in der Region Bern eingestuft wurde, gibt es diverse Angebote. So zum Beispiel eine Fünfzimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus für 2’473 Franken mit offener Küche und eigenem Wäscheturm in der Wohnung.

Attraktiv ist auf den ersten Blick auch eine Wohnung im Erdgeschoss einer umgebauten Liegenschaft für 1’850 Franken in der Gemeinde Murten. Fairerweise wird im Inserat auch gleich erwähnt, dass Büchslen einen unbefriedigenden ÖV-Anschluss nach Murten hat.

Wohnungen in der Region Basel

Den Spitzenplatz in der Region Basel belegt von tieferen, über mittlere bis zu höherem Einkommen Basel BS. Auf dem zweiten Platz ist in allen Einkommensschichten Riehen BS. Rheinfelden AG ist bei den mittleren Haushaltseinkommen und -Vermögen auf Rang drei. Dort fanden sich bei der Suche 16 Angebote von 1’790 bis 3’101 Franken. Für 2’015 Franken ist dort eine preisgünstige Familienwohnung frei. In der Stadt Basel sind reichlich Mietwohnungen inseriert, wobei auch da einige möbliert oder befristet vermietet werden. Für 7’250 Franken finden Grossverdiener aktuell eine Attikawohnung. Für Familien bezahlbar wäre wohl aus den verfügbaren Mietwohnungen eher eine zentral gelegene Wohnung mit grossem Balkon und offener Küche für 2’357 Franken.

Verfügbare Wohnungen in der Region Zürich

Wer in der Region Zürich auf Wohnungssuche ist, dürfte sich wundern, welche Gemeinden in dieser Region im Wohnattraktivitätsindex der UBS gelistet sind: Platz eins belegt Aarau AG, vor Schaffhausen SH. Auf dem dritten Platz Baden AG. Erst auf Platz sechs ist mit Uster ZH tatsächlich eine Gemeinde aus dem Kanton Zürich zu finden. Online sind neun Familienwohnungen frei. Drei der Viereinhalbzimmer-Wohnungen kosten monatlich mehr als 2’900 Franken. Eine charmante Altbauwohnung für 2’250 Franken, wartet aktuell noch auf neue Mieter.

Fazit zum Index

Mit dem Wohnattraktivitätsindex ist die Attraktivität einiger Regionen ersichtlich. Wohnungssuchenden hilft das aber wenig. Vor allem den Familien mit weniger als dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von 145’000 Franken. Es fehlt schweizweit an Wohnraum - an attraktiven Wohnlagen erst recht. Viele Familien müssen schlussendlich dorthin ziehen, wo Wohnungen verfügbar und bezahlbar sind.

Interessant ist der Index eher für Investoren, die ein Bauvorhaben planen oder Wohneigentum kaufen und vermieten wollen.