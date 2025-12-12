Wenn es ans Dekorieren des Weihnachtsbaums geht, sind nicht alle Menschen gleich begabt. Wir haben den Wohnstylist Urs Affolter gefragt. Mit seinen Profi-Tipps wird euer Christbaum garantiert schöner als je zuvor.

Ana Maria Haldimann BLICK-Style-Expertin

Der Weihnachtsbaum ist das Herzstück der festlichen Dekoration – doch wie wird er zum echten Hingucker? Mit den richtigen Tipps und etwas Kreativität lässt sich ein professionell geschmückter Baum zaubern, der stimmungsvolle Akzente setzt und das Weihnachtsfest noch magischer macht. Wir haben den Profi gefragt, wie man am besten vorgeht, um seinen Baum optimal in Szene zu setzen.

1 Womit fängt man am besten an, mit Kugeln oder Kerzen?



Urs Affolter: Bei einer dicht bewachsenen Nordmanntanne beginne ich am liebsten mit den grossen Kugeln. Ich verteile sie ­regelmässig rund um den Baum herum und arbeite mich dann Schritt für Schritt vor, hin zu den filigraneren Teilen. ­Kleinere Dekoelemente sind sehr ­wichtig: Ein Naturbaum hat stellenweise Löcher, und die werden wie bei diesem Beispiel mit Sternen auf­gefüllt – so sieht der Baum voller aus.

2 Gibt es einen Trick, damit der Baum ausgeglichen wirkt?

Immer mindestens zwei, vier oder sechs Kugeln oder Deko­elemente von einer bestimmten Form oder Farbe wählen. Das verleiht dem Baum Harmonie.

3 Worauf sollte man bei echten Baumkerzen achten?

Idealerweise verwendet man Kerzenhalter mit Gewichten, die sind am stabilsten. Genügend Abstand zum oberen Ast ist ebenfalls wichtig, sonst brennt er an.

4 Wie schützt man den Boden vor Wachstropfen?



Heute haben die meisten zu Hause ­Beton- oder Holzboden, da lässt sich der abgekühlte Wachstropfen einfach wegkratzen. Was ich nicht schön finde: einen Teppich unter den Baum zu legen. Auch die Weihnachtsbaum-Decken sind passé, die wurden höchstens noch in den Achtzigern verwendet. Aber es gibt ja auch schöne Kunstkerzen oder Girlanden. Für ein stimmiges Licht muss man nicht mehr ausschliesslich echte Kerzen benützen.

5 Diese bunte Deko sieht sehr spontan aus ...



Bunte und verspielte Variationen können sehr lustig aussehen, aber ein Teil zu viel oder falsch platziert – schon wirkt sie ­kitschig. Ohne ein gewisses System würde ich nicht an einen solchen Baum gehen. Auch sollte man darauf achten, die einzelnen ­Elemente gut zu verteilen. Zwei ­violette Kugeln nebeneinander bilden eine ein­seitige Farbansammlung, und das wollen wir nicht.

6 Gilt das noch: Grosse Kugeln unten, kleinere oben?

Nein, das sieht man heute nicht mehr so streng. Die Dekoration darf ruhig verspielt sein. Auch die Lichterkette mit den Sternen darf für einmal rot leuchten statt klassisch weiss.

7 Wie schmückt man den Baum in der Familie mit Kindern?

Bei einer Familie sind grosse Papierkugeln, Kunststoffkugeln, Zuckerstangen und Lichterketten passend, sie gehen kaum kaputt. Wenn der Baum kippen würde, wäre es kein Drama. Die Zuckerstangen können die Kleinen dann an Silvester zum Dessert essen, denn so bunt wie dieser Baum geschmückt ist, erinnert er mich an die Tischbombe zum Neujahrsfest.

8 Wie kann man Weihnachtsbaum für Haustiere sicher machen?

Ein echter Weihnachtsbaum duftet fantastisch. Für Hunde und Katzen sind die grünen Nadeln jedoch giftig. Achtet also unbedingt darauf, dass eure Fellnase nicht an den Zweigen knabbert. Lasst den Baum einige Zeit ungeschmückt stehen, damit sich eure Vierbeiner an ihn gewöhnen können. Und beim Schmücken: vermeidet kleinteiligen, zerbrechlichen Baumschmuck wegen der Schluckgefahr.