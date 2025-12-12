Der Weihnachtsbaum ist das Herzstück der festlichen Dekoration – doch wie wird er zum echten Hingucker? Mit den richtigen Tipps und etwas Kreativität lässt sich ein professionell geschmückter Baum zaubern, der stimmungsvolle Akzente setzt und das Weihnachtsfest noch magischer macht. Wir haben den Profi gefragt, wie man am besten vorgeht, um seinen Baum optimal in Szene zu setzen.
Urs Affolter: Bei einer dicht bewachsenen Nordmanntanne beginne ich am liebsten mit den grossen Kugeln. Ich verteile sie regelmässig rund um den Baum herum und arbeite mich dann Schritt für Schritt vor, hin zu den filigraneren Teilen. Kleinere Dekoelemente sind sehr wichtig: Ein Naturbaum hat stellenweise Löcher, und die werden wie bei diesem Beispiel mit Sternen aufgefüllt – so sieht der Baum voller aus.
Immer mindestens zwei, vier oder sechs Kugeln oder Dekoelemente von einer bestimmten Form oder Farbe wählen. Das verleiht dem Baum Harmonie.
Idealerweise verwendet man Kerzenhalter mit Gewichten, die sind am stabilsten. Genügend Abstand zum oberen Ast ist ebenfalls wichtig, sonst brennt er an.
Heute haben die meisten zu Hause Beton- oder Holzboden, da lässt sich der abgekühlte Wachstropfen einfach wegkratzen. Was ich nicht schön finde: einen Teppich unter den Baum zu legen. Auch die Weihnachtsbaum-Decken sind passé, die wurden höchstens noch in den Achtzigern verwendet. Aber es gibt ja auch schöne Kunstkerzen oder Girlanden. Für ein stimmiges Licht muss man nicht mehr ausschliesslich echte Kerzen benützen.
Bunte und verspielte Variationen können sehr lustig aussehen, aber ein Teil zu viel oder falsch platziert – schon wirkt sie kitschig. Ohne ein gewisses System würde ich nicht an einen solchen Baum gehen. Auch sollte man darauf achten, die einzelnen Elemente gut zu verteilen. Zwei violette Kugeln nebeneinander bilden eine einseitige Farbansammlung, und das wollen wir nicht.
Nein, das sieht man heute nicht mehr so streng. Die Dekoration darf ruhig verspielt sein. Auch die Lichterkette mit den Sternen darf für einmal rot leuchten statt klassisch weiss.
Bei einer Familie sind grosse Papierkugeln, Kunststoffkugeln, Zuckerstangen und Lichterketten passend, sie gehen kaum kaputt. Wenn der Baum kippen würde, wäre es kein Drama. Die Zuckerstangen können die Kleinen dann an Silvester zum Dessert essen, denn so bunt wie dieser Baum geschmückt ist, erinnert er mich an die Tischbombe zum Neujahrsfest.
Ein echter Weihnachtsbaum duftet fantastisch. Für Hunde und Katzen sind die grünen Nadeln jedoch giftig. Achtet also unbedingt darauf, dass eure Fellnase nicht an den Zweigen knabbert. Lasst den Baum einige Zeit ungeschmückt stehen, damit sich eure Vierbeiner an ihn gewöhnen können. Und beim Schmücken: vermeidet kleinteiligen, zerbrechlichen Baumschmuck wegen der Schluckgefahr.