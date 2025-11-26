1/8
So schnell bastelst du einen Adventskranz.
Darum gehts
- Adventskalender verzaubern jedes Heim und schaffen weihnachtliche Stimmung
- Einen solchen Kranz kann man mit wenigen Materialien selber basteln
- Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kranz in einer Backform?
Materialien
|1
|Springform
|1
|Tannengrün
|4-6
|Tannenzapfen mit und ohne Äste
|4
|Stabkerzenhalter aus Glas
|4-8
|Christbaumkugeln
|4
|Stabkerzen
|4
|Kleine Holztannenbäume
So kann man den Adventskranz selber basteln
- Los geht’s mit den Gläsern. Diese werden mit der Heissklebepistole in die Springform geklebt. Der Abstand zwischen den Gläsern sollte bei allen gleich sein, damit ein symmetrisches Bild entsteht.
- Die leeren Zwischenräume werden nun mit Tannengrün gefüllt.
- Alles noch etwas leer, daher kommen jetzt die Tannenzapfen zum Einsatz. Diese werden zusammen mit den kleinen Christbaumkugeln auf dem Tannengrün verteilt.
- Nun werden die kleinen Tannenbäume mit den Zahlen 1 bis 4 beschriftet und mittig auf den Kerzen aufgeklebt. Hierfür eignet sich die Heissklebepistole wunderbar und die Bäume halten sofort, ohne zu verrutschen.
- Die Kerzen in die Gläser stecken und fertig ist der Backform-Adventskranz.
