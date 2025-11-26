Hallo, weihnachtliche Stimmung! Bastle dir deinen Adventskranz selber, einfach und nachhaltig

Was darf in der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen? Genau, der Adventskranz. Den gibt es heute nicht klassisch aus Tannenbaumzweigen, sondern auch in der Kuchenform oder in alten Konservendosen. Wir zeigen dir, wies geht:

