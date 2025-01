1/10 Ein Bett findet man in der kleinen Wohnung bei Jeffrey Campbell nicht, aber viel Kunst und Antiquitäten. Foto: CTF

Auf einen Blick Blick besucht Leserschaft und berichtet über ihre Wohnsituation

Von der Mini-Wohnung bis zur Alp – so wohnt die Schweiz 2024

Anmeldungen für Blick-Wohnserie im neuen Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Auch im 2024 durfte Blick wieder einige aus der Leserschaft besuchen und über ihre Wohnsituation berichten – in der Stadt, auf dem Land, bei Jüngeren oder Älteren in Mietwohnungen oder im Eigenheim.

Das möchten wir auch 2025 tun und so authentische Einblicke in unterschiedliche Wohnsituationen in der Schweiz zeigen und mit den Bewohnenden über ihr Zuhause reden. Einige Wohn-Beispiele von 2024 lassen wir noch einmal Revue passieren.

Ein Bijou auf 31 Quadratmeter

Eng war es bei den Dreharbeiten in der Kleinwohnung von Jeffrey Campbell in Zürich. Gerade mal 31 Quadratmeter Wohnfläche hat der Senior in seiner Kleinwohnung zur Verfügung. Ein Bett sucht man bei ihm vergeblich. Er sieht in seiner günstigen Mini-Wohnung aber viele Vorteile und hat alles, was er braucht. «Ich fühle mich hier pudelwohl. Es ist ein echtes Bijou – eingerichtet wie ein kleines Museum, mit viel Kunst und Antiquitäten», so der Kunstliebhaber.

3:57 Jeffrey hat sich verkleinert: «Ich muss jeden Abend mein Bettsofa ausziehen»

Ein Barbiehaus im Baselbiet

Viel Kitsch und Farbe dominiert im Haus von Melanie Grauwiler und Andreas Murer in Läufelfingen BL. Das Ehepaar hat mit viel Liebe zum Detail und Eigenleistungen aus einem alten Einfamilienhaus sein Traumhaus gemacht. «Fast wie ein Barbiehaus», ist sich das Ehepaar einig.

3:13 Melanie Grauwiler (40): «Das Treppenhaus ist mein Wohlfühlort»

Wohnen auf der Alp

Im Sommer hat Blick die Älplerfamilie Zurfluh im Kanton Uri besucht. Auf der Alp Hobiel leben in den Sommermonaten drei Generationen. Nur schon die Anreise zur Älplerfamilie auf 1700 Metern war für das Blick-Team ziemlich aussergewöhnlich. Zurfluhs haben nicht nur ihr Sommerdomizil gezeigt, sondern auch viel aus ihrem Alltag, Herausforderungen in den Bergen und den Wandel der Alp über die Jahre.

5:40 Gastwirtschaft auf Alp Hobiel: «Wir Frauen müssen die schwierigeren Dinge machen»

Studentin findet kleine Oase in der Stadt

Auch in der Stadt finden sich kleine Oasen. Das zeigt der Besuch bei der Studentin Debora Baumann. Sie hat für Blick die Türe zu ihrer Wohngemeinschaft in der Stadt Zürich geöffnet. Obschon das Studentenhaus an einer vielbefahrenen Strasse steht, ist kaum Strassenlärm zu hören. Zur Rückseite ist ein parkähnlicher Garten. «Das ist wie eine kleine Oase in der Stadt», schwärmt die Ostschweizerin, die sich in der Stadt Zürich zu Hause fühlt.

2:59 Debora Baumann über 8er-WG: «Bevor wir Mädchen kamen, war die Wand kahl»