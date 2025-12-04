Alle Jahre wieder werden in der Adventszeit Häuser, Wohnungen und Gärten geschmückt und beleuchtet. Ein bisschen Licht in der dunklen Jahreszeit und Vorfreude auf Weihnachten. Jedes Jahr zeigt auch die Blick-Community ihre Weihnachtsbeleuchtung.

Darum gehts Adventsbeleuchtungen sorgen für Weihnachtsstimmung

Ehepaar aus Sins AG zeigt seine Adventsbeleuchtung

Corine Turrini Flury

Adventsbeleuchtungen, für manche ist es Lichtverschmutzung und unnötiger Stromverbrauch, für andere ein Highlight vor Weihnachten. Da blinken je nach Geschmack bunte Lichter an Gartentüren oder Terrassen, Rentiere und Sterne leuchten in warmem Licht oder wer die Stromkosten tief halten will, stellt Laternen mit Kerzen vor die Haustür oder ans Fenster. Mit Zeitschaltuhr und LED-Beleuchtung ist aber auch der Stromverbrauch für die wenigen Wochen in der Advents- und Weihnachtszeit überschaubar und der Lichterzauber wurde zur liebgewordenen Tradition.

Tradition seit 20 Jahren

So beispielsweise Ricky Meyer und Ehefrau Sibylle Meyer aus Sins AG. Vor 20 Jahren haben sie, damals noch in Menzingen AG in ihrer Wohnung Familie und Freunde zum Brunch eingeladen. Ricky Meyer: «Alles in ganz kleinen Rahmen, mit einer gemütlichen Einladung zum Brunch, ein paar Kerzen und etwas Tannengrün, Jahr für Jahr wuchs die Freude, die Dekoration wurde üppiger, die Stimmung festlicher – und mit ihr auch die Runde der Gäste.»

Seit zehn Jahren lebt das Ehepaar in einem Einfamilienhaus in Sins und hat mehr Platz für die Weihnachtsdekoration und Adventsbeleuchtung. Seither wird Haus und Garten dekoriert und am ersten Advent werden Familie, Freunde und Nachbarn zum ersten Advent eingeladen. «Ein besonderer Moment ist jedes Jahr das feierliche Einschalten der Beleuchtung – das Highlight, das die festliche Stimmung einläutet», sagt Ricky Meyer. Das war auch am vergangenen Wochenende beim Ehepaar Meyer wieder so.

Highlights zum Jubiläum in Sins

Weil dieses Jahr das 10-Jahr-Jubiläum des Adventszaubers war, wurde sogar eine spezielle Schokolade mit Bildmotiv kreiert und an die Gäste verteilt. Zudem machte der «Samichlaus vom Bireggwald» mit seinen Schmutzlis Halt im Garten des Ehepaars und «Drehörgelimann» Urs Lustenberger sorgte für die musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit beim Adventszauber.

Das Gastgeberpaar Meyer liebt die Adventszeit sichtlich, wie sie Blick in Bildern und Videos zeigen und schmückt sein Haus sowohl innen wie aussen jedes Jahr aufwendig und liebevoll. Mit ihrem Adventszauber kommt langsam Weihnachtsstimmung auf.

Bis zum 6. Januar wird Meyers Haus und Garten in Sins, wie jedes Jahr wieder beleuchtet sein.

