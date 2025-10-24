Einsamkeit trifft auf professionell inszenierte Liebe: Romance Scams sind raffinierter denn je. In dieser Folge erfährst du, wie du dich schützt, bevor das Herz das Portemonnaie öffnet.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Romance Scams treffen Menschen mit Sehnsucht nach Nähe. Online werden Gefühle geweckt, Vertrauen aufgebaut und dann Geld oder intime Inhalte erpresst. Social Media und Datingplattformen erleichtern diese perfide Masche, künstliche Intelligenz macht die Täuschung noch glaubwürdiger. Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik, erklärt, warum niemand davor geschützt und Scham fehl am Platz ist. Wer betroffen ist, soll Beweise sichern und zur Polizei gehen. Ihr Appell: digitale Wachsamkeit und mehr Aufklärung.

