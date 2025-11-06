Kann man sein geliebtes Haustier klonen, wie das angeblich Ex-NFL-Star Tom Brady gemacht hat? Ethik-Experte Samuel Camenzind erklärt, wie Tierklonen funktioniert, welche Risiken, Kosten und ethischen Fragen damit verbunden sind.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Klonen von Haustieren ist technisch möglich, aber mit vielen Herausforderungen verbunden. Samuel Camenzind, Philosoph und Mitglied der Eidgenössischen Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbereich, erklärt, wie der Prozess grundsätzlich funktioniert, welche Risiken bestehen und warum ein genetisch identisches Tier nicht automatisch dem Original entspricht.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.