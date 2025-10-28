DE
Dermatologie-Professor erklärt
«Teure Cremes wirken gegen Falten nicht besser als selbst gemischtes Olivenöl»

Anbieter von teuren Kosmetikprodukten versprechen faltenfreie, ewige Jugend. Aber was steckt wirklich dahinter? Professor Thomas Kündig, Leiter Dermatologie am Unispital Zürich erklärt im «Durchblick», was wirklich gegen Falten hilft.
Publiziert: vor 10 Minuten
Sabine Styger
Host Sabine Styger im Interview mit Professor Thomas Kündig, Leiter Dermatologie am Unispital Zürich. Er verrät, ob man ohne Operationen mit 50 tatsächlich noch wie 30 aussehen kann und was wir unserer Haut Gutes tun können.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

