Die Promi-Scammer – der Trailer zum Film
Izzy auf Spurensuche:Die Promi-Scammer – der Trailer zum Film

Cybersecurity-Experte erklärt
So kannst du dich vor einem Identitätsraub schützen

Fake-Profile, falsche Freunde, echte Verluste: Identitätsdiebe machen auf Social Media Kasse. Warum diese Scams so gut funktionieren und wie man sich schützt, erklärt Cybersecurity-Experte Andreas Leuthold.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Fabio Schmid und Jasmin Wernli
Der Izzy-Film in voller Länge
Betrüger machen Jagd auf gutgläubige Schweizer – und fallen auf Supercedi rein
Neuer Izzy-Film
«Sie sangen mir Lieder vor!»
Supercedi entlarvt Abba-Betrüger aus Afrika

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

