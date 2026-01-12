Der Familienchat ist der digitale Küchentisch der Gegenwart. Dumm nur, dass gerade in Whatsapp-Gruppen so viel falsch verstanden werden kann. Wir suchen deine lustigsten oder absurdesten Chat-Momente. Dafür gibts zwei iPhone 17 Pro zu gewinnen.

Wenn der Familienchat zur Comedyshow wird

Wenn der Familienchat zur Comedyshow wird

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Swisscom

Früher fand der Austausch am Küchentisch statt, heute ist Whatsapp unser digitales Hauptquartier. Hier wird alles koordiniert, was den Alltag zusammenhält. Der Chat ist der soziale Kitt, der alle verbindet. Dass dabei nicht immer alles glattläuft und es zu amüsanten Missverständnissen oder herrlich absurden Situationen kommt, gehört fast schon zum guten Ton.

Vertipper, Generationen-Gap und Stilfragen

Ob falsch verstandene Emojis oder die Autokorrektur, die aus dem «Brot» ein «Boot» macht: Im Chat lauern Fettnäpfchen. Besonders spannend wird es beim Schreibstil: Während wir uns im Gespräch mühelos über alle Dialektgrenzen hinweg verstehen, kann die geschriebene Mundart Verwirrung stiften.

Und während die einen jedes Wort einzeln senden, weichen andere lieber direkt auf Sprachnachrichten aus, um dem Tipp-Chaos zu entgehen. Dann gibt es in jeder Chatgruppe jemanden, der alles in GROSSBUCHSTABEN tippt oder auf jegliche Grammatikregeln verzichtet.

Wie ist das bei deiner Familie? Teile deine besten Chats, Irrtümer, Lacher und Missverständnisse mit uns und gewinne ein iPhone 17 PRO (teilnehmen: Formular unten).

Chatten zum halben Preis mit deiner Family Du willst immer mit deinen Liebsten verbunden sein? Zu einem günstigen Preis? Dann lohnt sich ein Wechsel ins beste Netz zu Swisscom. Als Family bekommt ihr im gleichen Haushalt dauerhaft 50% Rabatt ab dem 2. bis zum 5. blue Mobile-Abo. Das gleiche gilt für WGs und Paare. Jetzt auschecken: Der «We are Family» Rabatt von Swisscom. Du willst immer mit deinen Liebsten verbunden sein? Zu einem günstigen Preis? Dann lohnt sich ein Wechsel ins beste Netz zu Swisscom. Als Family bekommt ihr im gleichen Haushalt dauerhaft 50% Rabatt ab dem 2. bis zum 5. blue Mobile-Abo. Das gleiche gilt für WGs und Paare. Jetzt auschecken: Der «We are Family» Rabatt von Swisscom. Zum «We are Family» Rabatt

Ein kleiner Tipp für den Chat-Frieden

Damit aus dem digitalen Austausch kein grosses Fragezeichen wird, hilft ein einfacher Grundsatz: Schreibe so wenig und so präzise wie möglich, aber so viel wie nötig. Und am besten immer ohne Autokorrektur. So bleibt die Stimmung gut – und die Botschaft klar.

Wie läuft dein Familienchat? 👪 Wir wollen es wissen! Ist dein Chat ein harmonisches Organisationstalent oder ein digitales Kuriositätenkabinett? Wir suchen die lustigsten Verwirrungen, die absurdesten Autokorrektur-Pannen und die herzlichsten Momente deiner Familiengruppe. Teile deine Chat-Screenshots mit uns! 🤣 Lass uns mitlachen (oder mitfühlen). Wir wählen den besten Chat aus – holen die ganze Familie vor die Kamera, wo ihr über eure Chaterlebnisse berichten könnt. Als Belohnung gibts zwei iPhone 17 PRO zu gewinnen. Ist dein Chat ein harmonisches Organisationstalent oder ein digitales Kuriositätenkabinett? Wir suchen die lustigsten Verwirrungen, die absurdesten Autokorrektur-Pannen und die herzlichsten Momente deiner Familiengruppe. Teile deine Chat-Screenshots mit uns! 🤣 Lass uns mitlachen (oder mitfühlen). Wir wählen den besten Chat aus – holen die ganze Familie vor die Kamera, wo ihr über eure Chaterlebnisse berichten könnt. Als Belohnung gibts zwei iPhone 17 PRO zu gewinnen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos