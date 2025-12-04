Der Irrglaube, der Abschluss eines neuen Handy-Abos sei kompliziert, hält sich hartnäckig. Dabei brauchst du online nur drei Klicks. Wir zeigen, warum sich ein Wechsel fast in jedem Fall lohnt – und wie einfach es geht.

Darum gehts Handy-Abo-Wechsel fällt vielen schwer

Experte: Abo abschliessen ist einfach wie Pizza bestellen

60% der Schweizer zahlen zu viel für ihr Abo Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von alao

In Zeiten ständig steigender Kosten schauen wir uns nach neuen Anbietern für Krankenkassen oder Versicherungen um – und wechseln diese meist ohne grösseres Brimborium. Anders sieht es beim Handy-Abo aus: Viele tun sich mit einem Wechsel schwer, wie auch eine Umfrage von Blick verdeutlicht.

Die Gründe? Entweder ist Bequemlichkeit Schuld, oder dann übertriebene Markentreue oder die Befürchtung, dass es beim anderen Anbieter dann doch nicht günstiger ist. Auch die Annahme, der Abschluss eines neuen Handy-Abos sei kompliziert, ist ein häufiger Hinderungsgrund.

Sparpotenzial wird nicht ausgereizt

Doch nichts davon treffe wirklich zu, sagt Telekomexperte Walter Salchli von alao. Der CEO des neutralen und unabhängigen Online-Abo-Shops war viele Jahre im Abo-Business für verschiedene Anbieter tätig und kennt die Branche genau. «Es gibt keinen plausiblen Grund, auf einen Wechsel zu verzichten», sagt er. «Abo abschliessen ist heute so einfach wie Pizza bestellen.»

Zudem sei das Sparpotenzial wirklich gross – besonders jetzt, da die Black-Friday-Promos noch um wenige Tage verlängert wurden. Es ist die letzte Chance, dieses Jahr noch bis zu 76 Prozent Rabatt aufs Handy-Abo zu erhalten. «Fast zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer lassen sich ihr Handy-Abo zu viel kosten», sagt er dazu. «Laut unseren Erfahrungswerten geben sie jeden Monat durchschnittlich 65 Prozent zu viel aus.» Gerade neue Angebote würden in der Regel bessere Elemente zu einem günstigeren Preis bieten.

Die richtigen Fragen helfen bei der Auswahl

Aber wie finde ich das passende Abo? Sprich: Welches Angebot im mittlerweile unübersichtlichen Tarifdschungel ist für mich das günstigste? Wichtig sei, die eigenen Handy-Bedürfnisse zu kennen – um zu wissen, welche Leistungen man auch wirklich braucht, sagt Experte Salchli. «Dabei helfen Fragen wie: Telefoniere ich viel? Brauche ich das Handy nur fürs Internet? Wie sieht es mit Auslandsaufenthalten aus? Und welche Netzqualität benötige ich in meiner Region?»

Sind diese Rahmenbedingungen auf der alao-Suchmaske eingegeben, kommen die Algorithmen des Abo-Shops ins Spiel: Diese vergleichen die Abos anhand der Bedürfnisse der Kundin oder des Kunden und spucken nur diejenigen aus, die exakt zum angegebenen Handy-Verhalten passen.

Der Schlüssel zum Erfolg liege darin, dass alao dabei helfe, das richtige Abo zur richtigen Zeit auszuwählen, erklärt Experte Walter Salchli. «Viele Anbieter bieten regelmässig Sonderaktionen oder Rabatte an, insbesondere für Neukunden oder in Kombination mit anderen Produkten wie Internet oder TV. Davon kann die Kundschaft zusätzlich profitieren.» So auch jetzt, nur noch wenige Tage mit den verlängerten Black Friday-Deals. Mehr dazu steht in der Box!