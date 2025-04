Darum gehts Handy-Abo-Wechsel fällt vielen schwer

Experte: Abo abschliessen ist einfach wie Pizza bestellen

In Zeiten ständig steigender Kosten schauen wir uns nach neuen Anbietern für Krankenkassen oder Versicherungen um – und wechseln diese meist ohne grösseres Brimborium. Anders sieht es beim Handy-Abo aus: Viele tun sich mit einem Wechsel schwer, wie auch eine Umfrage von Blick verdeutlicht.

Die Gründe? Entweder ist Bequemlichkeit Schuld, oder dann übertriebene Markentreue oder die Befürchtung, dass es beim anderen Anbieter dann doch nicht günstiger ist. Auch die Annahme, der Abschluss eines neuen Handy-Abos sei kompliziert, ist ein häufiger Hinderungsgrund.

Sparpotenzial wird nicht ausgereizt

Doch nichts davon treffe wirklich zu, sagt Telekomexperte Walter Salchli von alao. Der CEO des neutralen und unabhängigen Online-Abo-Shops war viele Jahre im Abo-Business für verschiedene Anbieter tätig und kennt die Branche genau. «Es gibt keinen plausiblen Grund, auf einen Wechsel zu verzichten», sagt er. «Abo abschliessen ist heute so einfach wie Pizza bestellen.»

Zudem sei das Sparpotenzial wirklich gross – besonders jetzt, während Black April. «Fast zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer lassen sich ihr Handy-Abo zu viel kosten», sagt er dazu. «Laut unseren Erfahrungswerten geben sie jeden Monat durchschnittlich 65 Prozent zu viel aus.» Gerade neue Angebote würden in der Regel bessere Elemente zu einem günstigeren Preis bieten.

Abo finden so einfach wie Pizza bestellen alao verschafft dir bei der Suche nach dem perfekten Handy-Abo den Durchblick im Tarifdschungel – und hilft dir, garantiert das beste Angebot zu finden. Zudem gibts alles aus einer Hand: Mit alao musst du dich auch nicht darum kümmern, das alte Abo zu kündigen. Insider-Tipp: Nutze jetzt den Black April bei alao für ein noch grösseres Sparpotenzial! Diese begrenzte Aktion bietet dir die Chance, dein Traumabo zu noch günstigeren Konditionen zu ergattern. Salt Swiss XXL , CH unlimitiert + 4GB Roaming in EU + 100min Anrufe in EU, Fr. 23.95 inkl. 50 Franken Shopping-Gutschein und gratis Aktivierung

Die richtigen Fragen helfen bei der Auswahl

Aber wie finde ich das passende Abo? Sprich: Welches Angebot im mittlerweile unübersichtlichen Tarifdschungel ist für mich das günstigste? Wichtig sei, die eigenen Handy-Bedürfnisse zu kennen – um zu wissen, welche Leistungen man auch wirklich braucht, sagt Experte Salchli. «Dabei helfen Fragen wie: Telefoniere ich viel? Brauche ich das Handy nur fürs Internet? Wie sieht es mit Auslandsaufenthalten aus? Und welche Netzqualität benötige ich in meiner Region?»

Sind diese Rahmenbedingungen auf der alao-Suchmaske eingegeben, kommen die Algorithmen des Abo-Shops ins Spiel: Diese vergleichen die Abos anhand der Bedürfnisse der Kundin oder des Kunden und spucken nur diejenigen aus, die exakt zum angegebenen Handy-Verhalten passen.

Der Schlüssel zum Erfolg liege darin, dass alao dabei helfe, das richtige Abo zur richtigen Zeit auszuwählen, erklärt Experte Walter Salchli. «Viele Anbieter bieten regelmässig Sonderaktionen oder Rabatte an, insbesondere für Neukunden oder in Kombination mit anderen Produkten wie Internet oder TV. Davon kann die Kundschaft zusätzlich profitieren.» So auch jetzt, während des Black April. Mehr dazu steht in der Box!

Jetzt Frage stellen – und profitieren

Was wolltest du schon immer zu den Themen Handy-Abo, günstiger telefonieren oder beste Roaming-Optionen wissen? Stelle deine Frage jetzt Walter Salchli, dem CEO von alao, via Formular – und profitiere von einem Shopping-Gutschein im Wert von 50 Franken auf den nächsten Abo-Abschluss.

