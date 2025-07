Talk von Ivana Leiseder Auf der ausverkauften TEDx-Konferenz in Zürich

Die bekannte Speaker-Plattform TED in New York kürt den Talk der Luzerner Kommunikationsexpertin Ivana Leiseder zum «Editor’s Pick» – einem besonders relevanten Vortrag. Leiseder rechnet darin mit der Schönrederei in der Geschäftswelt ab.

Publiziert: vor 30 Minuten