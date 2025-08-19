Go for Gold! Mach mit bei der Malbuner Goldschatzsuche von Blick und Energy Social und gewinne den Hauptpreis im Wert von 3000 Franken. Und selbst wer nicht mit auf die Suche geht, kann im grossen Quiz im Artikel abräumen.

Heute herrscht Goldgräberstimmung: Bei der Malbuner Goldschatzsuche von Radio Energy und Blick kannst du bei der rasanten Schnitzeljagd einen Goldstick im Wert von 3000 Franken abräumen. Und das Beste: Den goldenen Hauptpreis gibts auch im grossen Quiz zu gewinnen – perfekt für alle, die lieber vom Sofa aus miträtseln.

So funktioniert die Schatzsuche

Das Spektakel steigt in der Region Zürich – und du kannst live dabei sein! Der Clou dieser Schatzsuche: Die beiden Energy-Moderatoren und Gold-Hosts Nadia Goedhart (30) und Sandro Galfetti (39) von Energy Zürich sind den ganzen Tag unterwegs und liefern dir ab 9 Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Energy wertvolle Hinweise auf den Zielort.

Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (32) die Schnitzeljagd, sie kennt den Zielort im Gegensatz zu Nadia und Sandro allerdings nicht. Im Liveticker hier auf blick.ch verrät sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber laufend, was sie alles herausgefunden hat.

Zielort herausfinden und Finalfrage beantworten

Social Media und Liveticker verfolgen lohnt sich am heutigen Schatzsuche-Tag also, denn diese Tipps helfen dir dabei, den Zielort der Malbuner Goldschatzsuche herauszufinden. Wer diesen schnell errät und zuerst dort eintrifft, drückt den Buzzer – und beantwortet die Finalfrage um den begehrten Goldstick. Dessen Wert kann sich sehen lassen: Die 3000 Franken entsprechen in etwa sechs Goldvreneli.

Eine so lukrative Schnitzeljagd gab es hierzulande vermutlich noch nie. Und fürs grosse Spektakel ist alles angerichtet. Darum: Pack deine Chance auf das Edelmetall und Go for Gold! (Mindestalter für die Teilnahme: 18 Jahre)

Gold-Hosts Nadia und Sandro von Energy sind am 19. August den ganzen Tag unterwegs und liefern wertvolle Hinweise. Parallel absolviert auch Blick-Host Chiara Benz (l.) die Schnitzeljagd.

Mitmachen auf einen Blick

Live & Social: Die Malbuner Goldschatzsuche startet heute um 9 Uhr. Auf Energy Social findest du den ganzen Tag wertvolle Hinweise zum Zielort von Nadia und Sandro.

Die Malbuner Goldschatzsuche startet Auf findest du den ganzen Tag wertvolle Hinweise zum Zielort von Nadia und Sandro. Online: Den ganzen Tag kannst du die Schatzsuche im Liveticker auf blick.ch mitverfolgen. Im Quiz (weiter oben im Artikel) gibt es zudem eine weitere Möglichkeit, an der Jagd auf das Gold mitzumachen.

Den ganzen Tag kannst du die Schatzsuche im mitverfolgen. Im Quiz (weiter oben im Artikel) gibt es zudem eine weitere Möglichkeit, an der Jagd auf das Gold mitzumachen. Partystickpackung: In jeder Packung hast du die Chance auf einen goldenen Stick oder auf den prallvollen Goldjackpot (mehr dazu siehe Box).